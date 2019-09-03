ЗОЖ для бухгалтера

Тарелки с яблоками, офисная йога, аромалампа и психоэмоциональная гигиена

Минздрав на своем портале выложил рекомендации по укреплению здоровья работников. Мы, бухгалтеры, тоже работники во всех смыслах, и о нас Минздрав позаботился! Вот что он нам советует.

Не курить

Минздрав приводит вот такие финансовые аргументы против курения. Фирма с 15 курящими работниками со средней частотой курения четыре раза в день по пять минут и при средней заработной плате в 30 тысяч рублей ежемесячно тратит впустую 150 тысяч рублей. Что «курят» те эксперты Минздрава, что так посчитали, я не знаю… 22 рабочих дня, по восемь часов, по 60 минут в каждом часе — так ведь выходит, что стоимость одной минуты курения при такой заработной плате будет равна 2,84 рубля. Значит 15 человек за 20 минут накурят в день на 852 рубля, а в месяц — почти на 19 тысяч рублей без учета страховых взносов… Честно говоря, страшно подумать, если с таким секундомером подойти к расчету потерь от всех физиологических потребностей работников.

Еще один яркий аргумент, приведенный специалистами Минздрава, — это опыт AirCanada, сэкономившей 700 тысяч долларов в год на запрете курения за счет того, что отпала необходимость чистить пепельницы и увеличился интервал между генеральными уборками самолетов. Все, хоть раз летавшие на самолетах, поймут, насколько чистые пепельницы веский аргумент!

Но Минздрав предупреждает работодателей, что потребуются финансовые вложения, ведь в целях отказа от курения нужно оборудовать рабочие места и разместить тарелки с яблоками вокруг рабочих зон, в холлах, местах общего доступа для их потребления вместо перекуров. Правда, расчеты о том, сколько минут рабочего времени уйдет на то, чтобы сгрызть яблоко, и каковы потери на уборку огрызков, эксперты Минздрава не приводят.

Есть еще и вредный совет от Минздрава — разработать систему штрафов в отношении курящих сотрудников. Как бы Минздраву ни хотелось расправиться с курящими работниками, штрафовать за это запрещено (ч. 4 ст. 192 ТК РФ).

Не употреблять алкоголь

Минздрав приводит пример трех зон: зеленой, желтой и красной. В зеленой зоне те, кто либо не пьет совсем, либо употребляет алкоголь, «учитывая требования обстоятельств», что само по себе уже звучит почти как тост… Всем ответственным работникам, и нам, бухгалтерам, нужно находиться только в зеленой зоне и если и выпивать, то исключительно исходя из этих самых требований обстоятельств <*>

Скоро осень, а за ней зима и новогодние праздники. Минздрав рекомендует сделать праздники безалкогольными, что требует творческого подхода. Вместе с тем, Миндздрав благоразумно предупреждает, что «сюрпризов» лучше не делать: «Чтобы избежать неприятных ситуаций, лучше предупредить о формате заранее и позаботиться о том, чтобы корпоратив не был запятнан разговорами о том, почему отсутствует выпивка…».

Здорово питаться

Минздрав рекомендует в коллективе проводить конкурсы. Пока не начался отчетный период, вот темы, которые нам, бухгалтерам, можно взять на вооружение: «Яркость дня, или Здоровый салат», для стимулирования ежедневного завтрака — «Вкусный и здоровый завтрак», в качестве предоставления здоровой альтернативы майонезу и кетчупу — «Соус без соли и сахара?! Соус для здоровья».

Также Минздрав советует организовать конкурс блюд. Рецепт блюда, получившего наибольшее количество положительных откликов, разослать всем сотрудникам и членам их семей, чтобы они могли внедрить данные блюда в свой рацион.

И вот еще совет Минздрава, нам, бухгалтерам — работникам не реже чем два раза в неделю питаться чечевичной похлебкой, салатом с фасолью или зеленым горошком! Плюс к этому ввести в рацион яблочные чипсы (если все яблоки не сгрызут бывшие курильщики), овощную соломку и зерновые батончики.

Физкульт-брейковать

Да-да, это та самая производственная гимнастика или школьное «наши пальчики писали, наши пальчики устали», которая теперь называется «физкульт-брейком».

Минздрав рекомендует раз в день прямо на рабочем месте проводить комплексы физических упражнений, а именно: «Зарядка для офиса», «Офисная йога», «Пилатес для офиса». Или вот упражнение для самопроверки, которое можно применять при посещении, например, налоговых инспекций, —«Лестничная проба» — подъем пешком на несколько этажей с последующим контролем одышки и пульса.

Психоэмоционально разгружаться

Для этого вам понадобится оборудовать комнату психоэмоциональной разгрузки. Минздрав разъясняет, что это отдельное помещение площадью от 20 кв. метров, оснащенное аудиовизуальными эффектами психологического воздействия, например, оборудованием для музыкальной терапии, методическими плакатами и материалами, аромалампой, массажными креслами и капсулами сна. Если уж не расслабитесь, то хотя бы методические материалы почитаете…

Ну и конечно, нужно обучиться медитации, чтобы преодолевать стрессы, связанные с финансовой нестабильностью. Так что следуйте рекомендациям Минздрава, будьте здоровы, живите богато, ешьте чечевицу, хрустите овощной соломкой в перерывах между офисной йогой, находитесь как минимум в «зеленой зоне» и всегда учитывайте требования обстоятельств.

* О пьянстве

Для пьянства есть такие поводы:

Поминки, праздник, встреча, проводы,

Крестины, свадьба и развод,

Мороз, охота, Новый год,

Выздоровленье, новоселье,

Печаль, раскаянье, веселье,

Успех, награда, новый чин

И просто пьянство — без причин!

С. Маршак. Перевод эпиграммы поэта Генри Олдрича (1647-1710).

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»