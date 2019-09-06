Пришла пора заявлять освобождение ИП по налогу на имущество

Освобождение ИП на спецрежимах от уплаты налога на имущество

Осенняя пора — это не только лёт паутины, но и рассылка налоговых уведомлений по имущественным налогам физлиц. В этом году последний срок уплаты налога на имущество физлиц за 2018 год придется на 2 декабря.

Для ИП на спецрежимах, таких как УСН, ЕНВД, ПСН, есть возможность не платить налог на имущество по коммерческой недвижимости. Для этого такое имущество должно использоваться в этой самой предпринимательской «спецрежимной» деятельности.

К сожалению, из этой гавани, защищенной от имущественного налогообложения, в большинстве регионов уже законодательно изъяли огромный пласт имущества, по которому освобождение получить нельзя.

Это имущество, облагаемое по кадастровой стоимости, к которому относятся административно-деловые центры и торговые центры, помещения в них, вся недвижимость, которую условно можно назвать как торгово-офисную. Такие объекты должны быть внесены в специальный перечень, составляемый на 1 число каждого года региональным Минимуществом.

Перечни не само совершенство по точности, еще не укрывные, и может быть так, что ваш сосед уже платит по полной, а вас еще в этом списке нет или наоборот.

Кстати, если вашу «недвижку» включили в этот «торгово-офисный» перечень, а вы с этим не согласны, то можно оспорить такое включение и вытащить ваше имущество из списка. Мы так делали, когда фактическое использование помещения не подпадало не под торговлю, бытовые услуги или офисы, к которым причислили помещения.

В общем, склады, производственные помещения и т.д., используемые ИП на спецрежимах, — это самые что ни на есть стандартные случаи освобождения от уплаты налога.

«Льгота» — это не пожизненное признание возможности освобождения, ее нужно заявлять. Лучше это сделать заранее, до наступления срока оплаты налога, чтобы налоговая успела переварить ваше заявление.

Четких сроков нет, но нужно помнить, что если вы упустили такую возможность, то освобождение и перерасчет налога будет можно сделать только за последние три года. Какого-то установленного шаблона заявления нет, оно составляется в свободной форме. Обоснование возможности зависит от того, как вы используете это имущество, например, сдаете в аренду или у вас там цех. Количество представляемых в подтверждение документов также ничем не регламентировано и зависит от вашей мнительности, педантичности и огонька инспектора на той стороне.

Вот пример такого заявления для упрощенки.

Удачи вам, и чтобы налогообложение не мешало положительному ответу на философский вопрос «иметь или не иметь»…

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»