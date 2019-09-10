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Мультибухгалтер

Что выгодней — не платить налоги или взять кредит?

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Неуплата налогов как кредит

Помните задачку про яблоки, которую задали Буратино: некто взял у вас одно яблоко. Сколько у вас осталось яблок? На что Буратино ответил, что не отдаст некту яблоко, хоть он дерись! Пусть и нам в нашей задачке послужит этот Некто…

Некто знает свою ошибку и то, что недоплатил налог. Это известно только Некто, возможно, высшему разуму, который за ним наблюдает из прекрасного далека, а вот налоговая об этом не знает. Некто отдает себе отчет в риске неисправления ошибки: если ошибка всплывет уже на уровне акта проверки, а он еще не успеет уточниться, т.е. самостоятельно исправить ошибку, доплатить налог, пени и подать корректировочную декларацию, то будет штраф в 20%. Ну а пока акта нет, всегда есть место для маневра.

Дилемма такая: прокредитоваться за счет неуплаты налогов или тут же сломя голову закрыть недоимку. Давайте посчитаем, без моральных и этических вмешательств, сколько будет стоить такой «кредит».

За неуплату налогов платим пени. Сумма пеней не бесконечна, так как не может превышать сумму самой недоимки.

Пеня определяется в процентах от неуплаченной суммы налога за каждый календарный день просрочки. Для юрлиц и физиков порядок расчета пеней разный.

Для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, процентная ставка равна 1/300 ставки рефинансирования ЦБ.

Для организаций этот порядок сохраняется до 30 дней включительно, а вот с 31 дня просрочки скачет до 1/150 ставки рефинансирования ЦБ.

Если ставка меняется, то будет меняться и сумма пеней.

Значение ставки рефинансирования ЦБ самостоятельно не устанавливает, оно приравнивается к ключевой ставке.

С 9 сентября ключевая ставка составляет 7%, это то самое значение, которое и применяется в налоговом законодательстве.

Получаем, что для физлиц ставка «налогового кредита» составит порядка 0,023% в день, что примерно эквивалентно 8,5% годовых.

Для юрлиц первые 30 дней будут стоить столько же, а вот потом стоимость просрочки подскочит до 17% годовых.

Ну а дальше можно сравнить свои расчеты с действующими банковскими ставками.

Какие же выводы, уважаемые коллеги?

Конечно, налоги необходимо платить вовремя. Незачем искусственно создавать недоплату по налогам и связанные с этим негативные последствия.

Когда ошибка неуправляема, растянута во времени и на нее наслаиваются и штрафы, и дни просрочки, то и пени могут быть серьезным и уж совсем не желательным грузом по типу ненужного «навязанного» кредита.

Другое дело, если мы оцениваем риски и контролируем ситуацию. Произошедшая локальная недоплата, в оценках действующих банковских ставок, будет даже экономически выгодней, чем коммерческий кредит, сколь парадоксально ни было бы такое сравнение.

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»

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Мультибухгалтер

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