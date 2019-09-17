Можно ли законно «стимульнуть» покупателей на оплату наличными?

«Желающие платить картой, доплатите 1,8% банку за перевод!»

Не хочу платить банку! Можно, я повешу какую-нибудь бумажку по типу: «Желающие платить картой, доплатите 1,8% банку за перевод, так как меня устраивает наличный бесплатный платеж!». Законно ли это?

Вот с такими вопросами к нам обратился предприниматель. Тема не то чтобы бухгалтерская, но, если забыть про наше удобство потребителя и взглянуть на это глазами «обычного» предпринимателя, можно ли ввести какую либо «фишку», стимулирующую покупателей платить наличными?

Вообще, наличие терминала для оплаты банковскими картами может быть добровольно-вынужденным (а то клиентов растеряем) или обязательным (того требует закон).

Если выручка по торговому объекту не превышает пять миллионов рублей в год (считаем по прошлому году), то применение терминалов «добровольно-вынужденное» - после этого порога все продавцы должны обеспечить возможность оплаты товаров путем использования национальных платежных инструментов (ст. 16.1 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»). Исключения — торговля в тех местах, где связи нет и интернет отсутствует.

VISA и MasterCard — это международные платежные системы, а вот «МИР» — уже наш национальный платежный инструмент, а значит, терминал по любому понадобится. Если этим пренебречь, то грозит штраф на должностных лиц в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей; на юридических лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей (п. 4 ст. 14.8 КоАП).

Идем дальше. Законом «О защите прав потребителей» (п.4 ст. 16.1) продавцу запрещено устанавливать в отношении одного вида товаров различные цены в зависимости от способа их оплаты посредством наличных расчетов или в рамках применяемых форм безналичных расчетов. Штрафы те же самые и все по той же статье КоАП.

Это и есть та тупиковая норма, уравнивающая всех, и вырваться из объятий которой практически невозможно. Нет законных оснований увеличивать цену в зависимости от способа оплаты.

Вот скидки с цены, по мнению Роспотребнадзора, могут быть, правда, такую возможность это ведомство рассмотрело с точностью до наоборот - в пользу банковских карт.

По мнению Роспотребнадзора, бонусы и скидки предоставлять не запрещено и, если продавец в рамках реализуемой маркетинговой стратегии дает скидки с «основной» цены товаров при их оплате банковскими картами, то он не нарушает законодательство о защите прав потребителей (Письмо Роспотребнадзора от 22.09.2016 N 01/12735-16-31).

Но если Роспотребнадзор дает такой совет на благо электронных платежей, то по смыслу равенства всех способов оплаты этот вариант должен срабатывать и для стимуляции наличных оплат.

Выходит, что один доступный вариант — это введение скидок при оплате «наличкой», только вот в каком размере будет эта скидка, в размере банковской комиссии?

Так что, дорогие друзья, к «Что наша жизнь? Игра!» уже давно пора добавить: «И банковские комиссии!».

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»