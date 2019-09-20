И бизнес дробить научат и смартфон подарят!

Коллеги, вот пришло мне на почту письмо: «…заберите Ваш подарок – смартфон для ведения бизнеса. И узнайте, как правильно дробить бизнес…».

Предложение сервиса по введению бухгалтерских услуг от одного уважаемого издательства, о существовании которого невозможно забыть, как не отписывайся - письма все равно идут…

Открыв письмо из профессионально-исследовательских побуждений, я прошел по обещанной ссылке «научим дробить бизнес» прямиком к обещанию по оплате комфортных налогов и кнопке «Хочу такие налоги». Призывный цвет этой кнопки подтвержден заявлением о том, что 78% клиентов стали платить меньше налогов.

А далее кейс с демонстрацией того, как правильный совет позволил предпринимателю сэкономить 33 898 рублей:

ИП обратился с вопросом о том, что его поставщик просит ему скинуть аванс в конце года, а работы он окажет только в следующем году. ИП разумно сомневается, ведь он выплатит аванс, а налоги в этом году не закроет. Ему дан совет: «а вы не платите аванс поставщику…. в следующем году и заплатите...».

Но скажите, как этот совет помог предпринимателю сэкономить налоги на 33 898 рублей? Ведь это извечная дилемма «утром деньги, вечером стулья», не более того…

Такими советами, действительно, можно «раздробить» бизнес своего клиента и, если он не будет работать, то и экономия на налогах получится 100 процентной!

Коллеги, я за бухгалтерские услуги и бухгалтерский аутсорсинг! Одним из основных плюсов является профессионализм и иначе как диверсию, направленную на аутсорсинг, я такой маркетинг воспринимать не могу.

Давайте держать уровень!

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»