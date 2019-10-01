ЕНВД-апокалипсис: начало

Первые пострадавшие с 2020 года. Что будем делать?

С нового года к розничной торговле для целей применения ЕНВД и ПСН не будет относиться продажа трех групп товаров, подлежащих маркировке:

лекарственных товаров; обуви; предметов одежды и прочих изделий из натурального меха.

Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Да, это тот самый закон, с которым нам теперь всем жить, известный под новостным заголовком «В Налоговый кодекс внесены обширные поправки». Вдобавок к многочисленным изменениям, закон осуществил и первую пристрелку по вмененке и патентной системе. При этом не важно, есть или нет маркировка. Эти три группы товаров подлежат обязательной маркировке, а значит, применение ЕНВД и ПСН по ним невозможно.

Эмоции по этому поводу я вынес в заголовок, а теперь — что делать?

Первый вариант — переходим с ЕНВД на упрощенку

Если уже есть УСН, то подаем только заявление о снятии с ЕНВД. Если УСН нет, то для перехода с 2020 года на упрощенку не позднее 31 декабря этого года еще и подаем заявление.

Выбираем, какой режим налогообложения выгодней: «доходы минус расходы» или только «доходы». Математически считается, что когда доля доходов более 60 процентов, то выгодней учитывать расходы. Но в любом случае, меньше, чем 1 процент от оборота, по налогам мы уже не опустимся.

Кроме того, если раньше ИП на ЕНВД могли в принципе не вести учет, то переход на «доходы за вычетом расходов» потребует новой обязанности, а значит, новых трудов и забот.

В связи с переходом на «доходно-расходную» упрощенку может быть «залет» по расходам. Если вы будете продавать товар, купленный в 2019 году, когда еще были на вмененке, то не сможете учесть эти товары в расходах (Письма Минфина России от 15.01.2019 N 03-11-11/1128, от 28.12.2018 N 03-11-11/95981).

Об этом нужно думать уже сейчас, проштудировать своих клиентов. На раскачку и принятие решения у нас остается три месяца. Например, обдумать возможные способы по переносу остатков на 2020 год, ведь можно подобрать различные варианты.

В Мультибухгалтере удобно ставить в календаре задачи, например, по заявлениям о переходе на УСН, по одному клиенту или целой группе. Лучше сделать это сейчас, чтобы не волноваться и уж точно не забыть о своих планах на новый год.

Если есть основные средства, то на дату перехода на УСН можно списать в расходы остаточную стоимость ОС, рассчитанную по правилам бухгалтерского учета. Это могут сделать и организации, и предприниматели.

Лимит доходов для перехода с ЕНВД на УСН соблюдать не нужно. И вот еще, если оплата за проданные товары на ЕНВД придет уже в новом году, то в упрощенку такие поступления включению не подлежат.

Второй вариант — переходим с ЕНВД на ОСНО

Подаем только заявление о снятии с ЕНВД — и добро пожаловать в чудный новый мир! Чтобы уже в январе не попасть на НДС, к вычету можно принять НДС по товарам, которые не были использованы в деятельности, облагаемой ЕНВД (п. 9 ст. 346.26 НК РФ).

Но для этого нужно провести что-то по типу инвентаризации нераспроданных остатков и сопоставить эти товары с приходными документами и счетами-фактурами. То есть, в отличие от упрощенки, при переходе на ОСНО нет такого, что прошлый год по товарам отрезал и забыл.

Если было куплено основное средство в период применения ЕНВД, то перенести НДС по нему на новый год не получится (Письма Минфина России от 26.02.2013 N 03-07-14/5489, а также от 05.03.2013 N 03-07-11/6648). Запланировали покупку — отложите ее на новый год! А вот амортизацию в расходы по налогу на прибыль включать будем (уже старенькое письмо по этому поводу: письмо Минфина России от 19 февраля 2009 г. № 03-11-06/3/35). Аналогично можно поступить и ИП при переходе на ОСНО.

Третий вариант — переходим с ЕНВД на ОСНО, но берем освобождение по НДС

Можно быть на общей системе, но взять освобождение от НДС, если за три предшествующих последовательных календарных месяца сумма выручки от реализации товаров без учета НДС не превысила в совокупности 2 миллиона рублей (По п. 1 ст. 145 НК РФ).

Зачем это нужно? Например, когда доходность такова, что совсем не хочется платить даже минимальный налог, чего безальтернативно требует упрощенка.

Вопрос в том, что для освобождения с 1 января подтверждение лимита выручки придется на период применения ЕНВД, а нормы для этого не прописаны. Есть судебное решение подтверждающее такую возможность (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.12.2009 по делу N А44-923/2009) и, пожалуй, все… Так что, как пишут в таких случаях, безопасней подождать три месяца.

Под конец, немного про патентную систему налогообложения. В отличие от ЕНВД, аналогично прописанных норм для ПСН нет, и все расходы, которые были понесены в период применения патентной системы, так и будут замурованы в ней, и ничего для УСН или ОСНО уже не вытащишь. Так что переход с ПСН на упрощенку или ОСНО будет более жестким, чем с вмененки.

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»