Чтобы избежать штрафа, мало доплатить налог и пени! Теперь нужно подтвердить непреднамеренный характер ошибки!

Документы об упущении и непреднамеренности — возможно, таковы новые требования налоговой!

Дорогие друзья и уважаемые коллеги, честное слово, я не нарочно! Может, это сезонное налоговое обострение такое. То шлют уведомление о вызове без явки в налоговый орган, то машину времени изобретут и выставят 2019 году акт по камералке 2016 года.

А теперь при самостоятельном выявлении ошибки, доплате налога и пеней потребовали представить документы, что ошибка была результатом упущения и носила непреднамеренный характер!

Фирма ошиблась и недоплатила в 2018 году по одному из сроков НДФЛ. Самостоятельно эту ошибку обнаружила, доплатила сумму налога, пени и по итогам 12 месяцев представила правильный расчет по форме 6-НДФЛ.

Налоговая выставила акт, а на возражения налогоплательщика о том, что оснований для штрафных санкций не имеется, в сентябре этого года ответила в своем решении буквально следующее:

Представить документы о непреднамеренном характере? Кто там говорил, что усы и хвост — вот мои документы?

Все мы давно знаем, что любой уточненке с доплатой должна предшествовать уплата недостающей суммы налога и пеней (если, конечно, нет к зачету переплаты по лицевому счету). Иначе 20-процентный штраф.

Эта норма действует для налоговых деклараций (пп. 1 п. 4 ст. 81 НК РФ) и для налоговых агентов (п. 2 ст. 123 НК РФ).

Условия освобождения для налоговых агентов от штрафа «стандартны»:

— сдал расчет в установленный срок;

— расчет корректен;

— до того, как ошибку обнаружила налоговая, доперечислил недостающий налог в бюджет и уплатил сумму пени.

Никаких документов, доказывающих непреднамеренность, никаких справок об этом, например, из психоневрологического диспансера, Налоговый кодекс не требует!

Но требует налоговая инспекция! Что это за люди? Чем они руководствуются? Ведь это сколько же нужно деятельной фантазии проявить, чтобы сформулировать такое!

А если вас налоговое обострение коснулось и за самостоятельное исправление ошибок и сдачу корректного расчета 6-НДФЛ все равно штрафуют, то в разделе «ТЕКСТ_ПОМОЩЬ» на Мультибухгалтере мы выложили нужный шаблон акта возражений.

Удачи и поменьше надобностей в различных справках!