Скрытый характер бухгалтерских услуг: когда акт бесполезен

Бухфирма оказала услуги на 50 тысяч рублей, оказалась должна 435 тысяч рублей.

Инфоповод такой — судебное решение Дело № Ф02-2298/2019 от 02.09.2019 о взыскании с бухгалтерской фирмы убытков в виде штрафов и пени в размере 456 тысяч рублей. Это дело вчера уже облетело новостные бухгалтерские сайты.

Если не читали, то вот в чем суть. Бухгалтерская фирма оказала услуги по восстановлению бухгалтерского учета, но после выездной налоговой проверки за этот период клиенту фирмы насчитали 436 тысяч рублей штрафов и пени, которые теперь должна компенсировать бухгалтерская фирма.

Смыслов из этого судебного дела можно вынести предостаточно. Например, о силе договора на оказание бухгалтерских услуг и потенциале защищенности заказчика по сравнению с трудовым договором с главным бухгалтером. Поле для дискуссий и обсуждений открыто, «вэлком» в комменты на всеми нами любимый «Клерк».

Я же про вечную тему актов на бухгалтерские услуги, которую уже неоднократно поднимал, и их, по большому счету, бесполезности. Так, в рассматриваемом споре услуги были закрыты актом без всяких претензий, но это не решило исход дела в пользу бухгалтерской фирмы.

Суд выделил следующие особенности бухгалтерских услуг:

специфика бухгалтерских услуг такова, что на момент подписания акта заказчик не может и не должен знать, что его право нарушено;

для заказчика бухгалтерские услуги носят скрытый характер, и их качество не может быть выявлено при обычном способе приемки услуг;

отсутствие замечаний не означает, что их нет и нет права заявлять в будущем о наличии недостатков.

Это вовсе не значит, что заказчикам дан карт-бланш на возможные претензии к бухгалтерской фирме. Наоборот, если сам по себе акт — формальность, то все внимание должно быть уделено условиям договора.

Зачем ненужные ритуалы, когда главное — смысл того, что делаешь?

Для бухгалтерских фирм — пользователей Мультибухгалтера - мы добавили в шаблоны для настройки под себя форму договора без составления двустороннего акта об оказанных услугах. Это экономит время и избавляет от паразитного документооборота, подъедающего ресурсы.

Плюсом к этому, настраиваем в Мультибухгалтере автоматическую рассылку счетов, больше не тратим на это время и занимаемся только своим любимым делом!

Если все же не хотите работать без акта, то наш шаблон — это конструктор, настраивайте на здоровье его по своему усмотрению.

И еще, вот мои общие советы по договорным отношениям с клиентами:

опасайтесь экзотики в отношениях! Любые отклонения от стандарта работы чреваты сюрпризами;

придерживайтесь стандартных условий работы и не ведитесь на предложения улучшить договор и внести туда любые пожелания со стороны заказчика. Это не отрицание клиентоориентированности, а взаимное уважение и понимание комплекса услуг, которые вы оказываете;

если вступили на зыбкую почву восстановления учета, то будьте внимательны и осторожны и предусматривайте возможные правовые неопределенности. Любые работы по прошлым не вашим периодам - это огромные риски, которые нельзя предугадать на все сто процентов.

Удачи вам, дорогие друзья и уважаемые коллеги!

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»