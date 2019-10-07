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Бухгалтерской фирме придется возместить клиенту налоговые пени и штрафы

За ненадлежащее ведение бухгалтерской и налоговой документации, приведшее к доначислению налогов, бухгалтерские компании должны нести ответственность перед своими клиентами. Такой вывод сделал ФАС Восточно-Сибирского округа в постановлении от 02.09.2019 № Ф02-3825/2019 по делу № А19-6954/2018.

На компанию, оказывающую услуги по ведению бухучета подал в суд недовольный клиент (ООО). Ему при выездной проверке начислили пени и штрафы за неверный расчет налога на прибыль. ООО потребовало у бухфирмы возмещения ущерба в размере 456 тыс.рублей, однако добровольно ущерб погашен не был. Тогда ООО обратилось с иском в суд.

Суды посчитали, что ущерб должен быть возмещен. ООО было привлечено к ответственности за то, что была занижена база по налогу на прибыль. Произошло это потому, что в расходы неправомерно включили авансовые платежи по лизингу и продукты питания. То, что ООО подписало акты оказанных услуг и не предъявило при этом претензий, не может быть основанием для отказа оплаты ущерба. Клиент, исходя из специфики оказанных ответчиком услуг, на момент подписания актов мог и не должен был знать, что его право нарушено.

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Нарушения налогового законодательства, послужившие основанием для начисления ООО штрафа и пени не могли быть выявлены при обычном способе приемки услуг, то есть для клиента носили скрытый характер. Соответственно, отсутствие в актах оказанных услуг замечаний ООО к работе бухфирмы не означает в данном случае, что у него отсутствует право заявлять о наличии недостатков в работе после ее принятия.

Все три судебные инстанции встали на сторону ООО, так что бухгалтерской фирме придется расплатиться за неверное ведение учета клиента.

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