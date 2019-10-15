Ну сколько же можно требовать от ИП бухгалтерскую отчетность по форме №1 и №2 с отметкой налоговой?

А все же, должен ли ИП вести бухгалтерский учет?

К нам обратился индивидуальный предприниматель с вопросом, как ему получить бухгалтерскую отчетность с отметкой налоговой инспекции.

Предприниматель планирует поставку в одну крупную фирму и принес нам запрос документов, которые потребовали от него для заключения договора.

Посмотрели? Вот-вот, и я про это же, как с индивидуального предпринимателя требовать бухгалтерскую отчетность, да еще под грифом «обязательно» и с отметкой налогового органа?

Можно, конечно, и посмеяться над этим. Может быть, контролеры-аналитики на той стороне придерживаются традиции древнеримских бухгалтеров о том, что все ценности, включая личные вещи собственника и членов его семьи, должны быть включены в систему бухгалтерских записей?

А если серьезно, то должен ли индивидуальный предприниматель вести бухгалтерский учет и сдавать бухгалтерскую отчетность?

В общем случае — нет. Правило таково: бухгалтерский учет обязаны вести все экономические субъекты. ИП — тоже экономические субъекты, но для них сделано специальное исключение (п. 1 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

ИП имеют право не вести бухгалтерский учет, если в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах они ведут учет доходов или доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения либо физических показателей, характеризующих определенный вид предпринимательской деятельности.

Даже для предпринимателей на ЕНВД или ПСН есть место налоговому учету, и они также не обязаны вести бухгалтерский учет.

Предприниматели освобождены от ведения бухгалтерского учета и сдачи в ИФНС бухгалтерской отчетности (Письма Минфина от 20.03.2018 N 03-11-11/17116, от 07.02.2018 N 03-11-12/7268, от 02.03.2015 N 03-11-11/10791).

И кстати, если у вас, как у ИП, налоговая запрашивает регистры учета (ох как они любят это делать), оборотки и карточки по 60 и 62 счетам и т.д., то можете их не давать, так как обязанности вести бухгалтерский учет у вас нет.

Хотя, с другой стороны, если кто-либо падет жертвой обрядолюбия, то может попытаться сдать в налоговую бухгалтерскую отчетность… самостоятельно выступить, так сказать, участником единичного пилотного проекта. Главное не сильно увлекаться, а то и любимую собачку (кошечку) на баланс поставить можно, как животное на откорме, а там еще шаг — и привет, зеленые человечки!

Есть и исключение, когда бухгалтерский учет вмешивается в жизнь предпринимателей. Если ИП применяет упрощенную систему налогообложения, то должен следить за остаточной стоимостью основных средств, рассчитываемой по правилам бухгалтерского учета, начислять амортизацию, то есть, по сути, вести такой бухгалтерский «мини-учет» ОС.

Ведь ИП утрачивает право на упрощенку, если остаточная стоимость основных средств в отчетном (налоговом) периоде превысит 150 миллионов рублей (Письмо Минфина России от 30.01.2019 N 03-11-11/5277).

В этот лимит не включается личное имущество, а только имущество, непосредственно используемое в предпринимательской деятельности.

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»