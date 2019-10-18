Налоговая затеяла «уборку» лицевых счетов: шлют требования по старинной недоимке, пеням и даже ЕСН!

Весь груз прошлых ошибок, без разбора, прямиком к взысканию с налогоплательщиков.

Если вовремя не «убираться», то за долгие годы могут накопиться хвосты по налогам, пеням, которые, уже и не вспомнить, с чем связаны, да и все сроки на их взыскание уже прошли. Такой взаимных «прошлых ошибок груз».

Теперь всё, что болталось по лицевым счетам эти долгие годы, какие-то непонятные недоимки, старинные пени, висящие уже десятилетиями, — всё это массово выставляется в виде требований об уплате прямиком в адрес налогоплательщиков.

Вы помните, что был такой Единый социальный налог или, как его еще называли, ЕСН? Он закончил свое существование в 2010 году, то есть прошло уже девять лет! Девять лет, за это время ребенок уже в третий класс пойти сможет, а тут пени взыскивают!

Сумма в 10 рублей вроде и небольшая и можно было бы к этому отнестись как к ностальгически-забавному случаю. Но есть требования на более крупные суммы, по разным причинам вовремя не взысканные, может быть, ошибочные, которые числятся, например, с 2015 или даже с 2003 годов.

Единственный способ нашей с вами обороны в таких ситуациях — это жалобы. Но, исходя из сроков рассмотрения жалоб, скорее всего, не получится успеть отменить взыскание денег. Поэтому мы всегда в роли догоняющих и вынуждены со скрипом возвращать эти деньги или перезачитывать, если такое возможно.

Кто-то будет отстаивать свои права, а кто-то махнет рукой и не станет…. с миру по нитке, а кое-кому и на рубаху хватит.

Но всё же, если вам не всё равно, то основания защиты таковы.

В ст. 70 НК РФ указано, что требование об уплате налога должно быть направлено налогоплательщику не позднее трех месяцев со дня выявления недоимки (п. 1) или в течение 20 дней с даты вступления в силу соответствующего решения.

Вспоминаем п. 31 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57, согласно которому, несоблюдение налоговым органом сроков при совершении определенных действий не влечет изменения порядка исчисления сроков на принятие мер по взысканию налога, пеней, штрафа в принудительном порядке.

А это значит, что, несмотря на направление требований, датированных 2019 годом, никаких правовых оснований по взысканию таких зависших недоимок уже нет.

Оформляем жалобу с этими мотивировками и закидываем её в налоговую.

Ещё вот что я хотел бы вам сказать, уважаемые коллеги. Я анонсировал, что на сервисе «Мультибухгалтер» мы запустили «ТЕКСТ_ПОМОЩЬ» где выкладываем образцы жалоб, возражений и т.д. Чтобы у вас не было разрыва ожиданий, сразу предупреждаю, что доступ к ним открыт только пользователям на нашем обычном платном тарифе. Мы рассматриваем такие документы как дополнительную помощь всем тем, кто использует наш сервис в своей работе. Как говорят в таких случаях, выражаю надежду на ваше понимание.

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»