За что убили ЕНВД: исповедь Минфина

Пять грехов ЕНВД

«Вчера еще в глаза глядел, а нынче - все косится в сторону…». Минфин объяснил (Письмо от 08.10.2019 N 03-11-11/77205), в чем провинился ЕНВД и за что его взяли и отменили частично со следующего года и полностью с 2021-го. Вот пять грехов ЕНВД.

ЕНВД не вписывается в светлое налоговое будущее

Основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов продление действия системы налогообложения в виде ЕНВД не предусмотрено.

Уже улучшены деловые настроения, восстановлены инвестиции, достигнута положительная динамика экономической активности потребительского сектора, достигнута положительная динамика трудовых доходов населения, увеличены платежи в бюджеты всех уровней, обелены соответствующие сектора экономики, повышена конкурентоспособность отечественного производства, и в соответствующей этому налоговой системе места для ЕНВД больше нет.

ЕНВД — дитя административного мрака

Решение о вводе ЕНВД было принято,когда отсутствовали современные технологии налогового администрирования. Поэтому и решили исчислять налог с физических показателей (площадь торгового зала, количество автотранспортных средств, количество работников и т.д.).

ЕНВД убогий и не учитывает масштабы экономической деятельности

ЕНВД применяется вне зависимости от размера фактической выручки или дохода налогоплательщика и не может быть адекватен финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков.

ЕНВД приводит к злоупотреблениям со стороны хозяйствующих субъектов

Старый друг вовсе не друг! Теперь есть цифровые технологии и онлайн-кассы, и у налоговых органов появилась возможность контролировать фактически полученный доход, в то время как плательщики ЕНВД по-прежнему исчисляют налог с физических показателей, что приводит к злоупотреблениям со стороны хозяйствующих субъектов.

ЕНВД конкурентно проиграл другим налоговым режимам, и они его с охотой растащят

Упрощенная система, патентная система, налог на профессиональный доход ожидают, что их улучшат с отменой ЕНВД. Отменят декларацию при 6-процентной упрощенке, позволят применять УСН-режим в случае превышения налогоплательщиками ограничений по доходам и (или) средней численности работников, расширят применение ПСН.

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»