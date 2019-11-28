Тихая революция: абсолютно новый порядок работы ИП на ОСНО!

В 2020 году ИП на ОСНО заплатят налог пять раз

Да, коллеги, это случилось! С 2020 года отменена декларация по форме 4-НДФЛ, а с ней полностью переработан весь порядок уплаты НДФЛ индивидуальными предпринимателями, применяющими общую систему налогообложения.

Как было раньше

ИП на ОСНО сдавал по итогам года налоговую декларацию. На основании заявленной суммы доходов налоговый орган самостоятельно рассчитывал авансовые платежи по НДФЛ на следующий год 15 июля, 15 октября и 15 января следующего года. Итоговая сумма налога с учетом ранее произведенных авансовых платежей оплачивалась также 15 июля, так что на эту дату приходился дубль из платежей: годовой и авансовый.

Если в прошлом году ИП заработал много, а в следующем году планировал заработать меньше, и желания оплачивать «зазря» большие авансовые платежи не было, то можно было подать декларацию по форме 4-НДФЛ с новым предполагаемым доходом и сбить авансовые платежи.

С другой стороны, если в течение года доход увеличился более чем на 50 процентов, то предприниматель был обязан также подать 4-НДФЛ, но уже с новым предполагаемым доходом.

Понятно, что предполагаемый доход - дело фантазийное и мало контролируемое. В итоге ИП мог избегать авансовых платежей, если они его тяготили своим размером. В общем, был такой, хоть и мутный, но в целом мягкий способ авансирования НДФЛ.

Мы уже сформировали в Мультибухгалтере календарь отчетности и уплаты налогов на 2020 год. Вводите свои организации - и не пропустите ни одной даты! Вы можете сформировать график по всей бухгалтерской фирме, по любому клиенту или группе клиентов, отдельно для каждого сотрудника или отдела. Если привычней работать с «бумагой», то теперь есть удобный вывод на печать..

Что будет с 2020 года

Порядок уплаты сделали по образу и подобию УСН. Индивидуальные предприниматели на общей системе будут ежеквартально рассчитывать авансовые платежи по НДФЛ и оплачивать их 25 апреля, 25 июля и 25 октября. Безболезненно маневрировать с авансовыми платежами больше не получится. И конечно, сменится ритм работы с такими ИП: если раньше НДФЛ по ним можно было рассчитывать по итогам года, то теперь работа станет ежеквартальной.

А в 2020 году ИП на ОСНО в итоге уплатят налог пять раз: 15 января – последний авансовый платеж за 2019 год, 27 апреля, 27 июля и 26 октября – авансовые платежи за 2020 год (с учетом переноса сроков, выпавших на выходные дни) и 15 июля – годовой платеж за 2019 год.

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»