Переход с ЕНВД: о чем нужно думать сейчас, чтобы не было мучительно дорого в следующем году!

Времени в обрез: что делать с расходами в 2020 году при слёте с ЕНВД

Первые пострадавшие от отмены права применения ЕНВД и ПСНН будут уже в 2020 году: продавцы меховых изделий, лекарственных средств, обуви. Инфы по этому поводу - хоть отбавляй, но советы ограничиваются общими расчетами по выбору будущей системы налогообложения и сроками подачи заявлений. Но почему никто не пишет от том, что делать с расходами? Начнется январь, пойдет первая выручка, скорее всего товар будет закуплен еще в 2019 году, как вы будете его учитывать в расходах?

До нового года времени в обрез, и лучше обсудить это сейчас, чтобы не остаться в новом году без расходов.

Это вовсе не значит, что у вашего клиента должен быть, например, обувной магазин, чтобы его коснулась отмена ЕНВД. В торговлю детской одеждой или спортивными товарами вполне могут затесаться и башмачки, и кроссовки, а в товары для рыбалки – резиновые сапоги. Эти позиции теперь будут «вне закона» по ЕНВД и ПСН, так что и маленькие красные туфельки , и резиновые сапоги - все попали под раздачу!

Первый вариант: с ЕНВД на 6-ти процентную упрощенку

Проблем нет, если клиент способен ее потянуть.

Второй вариант: сЕНВД на 15-ти процентную упрощенку «доходы за вычетом расходов»

Весь товар, который куплен в 2019 году и не был продан, вы не сможете учесть в 2020 году. Писем Минфина по этому поводу более, чем достаточно (Письма Минфина России от 15.01.2019 N 03-11-11/1128, от 28.12.2018 N 03-11-11/95981).

Это действительно ужасная ситуация для малого бизнеса. Например, все те же «обувщики» по специфике бизнеса закупаются заранее и имеют складские остатки. Универсального рецепта нет. Нужно в каждом таком случае считать и думать, что можно сделать.

Третий вариант: с ЕНВДна общий режим налогообложения

Расходы на товар перенести можно, а также принять к вычету НДС по товарам, которые не были использованы в деятельности, облагаемой ЕНВД (п. 9 ст. 346.26 НК РФ). Проводим инвентаризацию нераспроданных остатков, сопоставляем эти товары с приходными документами и счетами-фактурами. Переход на ОСНО мягче, чем на упрощенку, но жизнь потом может быть гораздо тяжелей.

Четвертый вариант: с ЕНВД на ОСНО и взять освобождение от НДС

Но это только для выручки с лимитом не более двух миллионов за три последовательных месяца. При этом будет возможно учесть расходы прошлого года: товар в расходы берем, НДС не платим. Только подойдет этот вариант не всем.

Так как освобождение от НДС подтверждается суммой выручки за три предшествующих месяца, то об этом необходимо позаботится уже сейчас.

Анализируйте своих клиентов, ставьте в Мультибухгалтере по ним задачи. Делайте это сейчас, чтобы не волноваться и уж точно не забыть о своих планах на новый год.

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»