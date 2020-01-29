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ЕНВД в 2020 году: о том, что уже есть, и чего все еще нет

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Табличка со сроками жизни на ЕНВД, расходы и совмещение с другими режимами

Сроки

Возможность применения ЕНВД при торговле лекарственными препаратами и обувными товарами будет отмирать постепенно. Вот табличка со сроками жизни на ЕНВД в 2020 году:

Это всего лишь временной буфер по типу:  вам будет плохо, но чуть позже… 

Расходы

Вопрос с принятием в  расходы при «упрощенке» товаров купленных в период применения ЕНВД или ПСН так и не решен. Законопроект с такой возможностью с декабря прошлого года «висит» на стадии рассмотрения. 

Последнее событие - ответ Правового управления о том, что  подобные законопроекты могут быть внесены только при наличии заключения Правительства Российской Федерации

Правительство теперь у нас с вами новое - «налоговое», а упрощенка еще «старая» - не заточенная под массовую отмену ЕНВД. 

Если ничего не сдвинется в ближайшее время, то те же обувщики, перешедшие на «доходно-расходную» УСН с марта месяца,  станут действующими лицами налогового театра абсурда: в целях налогообложения они будут торговать «воздухом».

Короче, ждем и надеемся, что законопроект все же примут, и  возможность принятия расходов будет распространена на взаимоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Совмещение с другими режимами

В 2020 году  по-прежнему можно будет продолжить применять ЕНВД, и только торговлю маркируемыми товарами необходимо перевести на другой режим. Такие разъяснения дал Минфин России применительно к лекарственным препаратам, но принцип-то общий для всех (Письмо  Минфина России от 20.12.2019 N 03-11-09/100308).

Например, ваш клиент торгует спортивными товарами, включая и  кроссовки. В отношении кроссовок с 1 марта применяем ОСНО или УСН, если «упрощенка» была подцеплена на этот год, а остальные товары можно оставить на ЕНВД.

В праздничном наборе к этому -   всеми нами, бухгалтерами, обожаемый раздельный учет, плюс настройка ККТ на две системы налогообложения или вообще замена фискальных накопителей  при переходе на ОСНО. 

Андрей Жильцовруководитель сервиса «Мультибухгалтер»

ЕНВД
Мультибухгалтер

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