ЕНВД в 2020 году: о том, что уже есть, и чего все еще нет

Табличка со сроками жизни на ЕНВД, расходы и совмещение с другими режимами

Сроки

Возможность применения ЕНВД при торговле лекарственными препаратами и обувными товарами будет отмирать постепенно. Вот табличка со сроками жизни на ЕНВД в 2020 году:

Это всего лишь временной буфер по типу: вам будет плохо, но чуть позже…

Расходы

Вопрос с принятием в расходы при «упрощенке» товаров купленных в период применения ЕНВД или ПСН так и не решен. Законопроект с такой возможностью с декабря прошлого года «висит» на стадии рассмотрения.

Последнее событие - ответ Правового управления о том, что подобные законопроекты могут быть внесены только при наличии заключения Правительства Российской Федерации.

Правительство теперь у нас с вами новое - «налоговое», а упрощенка еще «старая» - не заточенная под массовую отмену ЕНВД.

Если ничего не сдвинется в ближайшее время, то те же обувщики, перешедшие на «доходно-расходную» УСН с марта месяца, станут действующими лицами налогового театра абсурда: в целях налогообложения они будут торговать «воздухом».

Короче, ждем и надеемся, что законопроект все же примут, и возможность принятия расходов будет распространена на взаимоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Совмещение с другими режимами

В 2020 году по-прежнему можно будет продолжить применять ЕНВД, и только торговлю маркируемыми товарами необходимо перевести на другой режим. Такие разъяснения дал Минфин России применительно к лекарственным препаратам, но принцип-то общий для всех (Письмо Минфина России от 20.12.2019 N 03-11-09/100308).

Например, ваш клиент торгует спортивными товарами, включая и кроссовки. В отношении кроссовок с 1 марта применяем ОСНО или УСН, если «упрощенка» была подцеплена на этот год, а остальные товары можно оставить на ЕНВД.

В праздничном наборе к этому - всеми нами, бухгалтерами, обожаемый раздельный учет, плюс настройка ККТ на две системы налогообложения или вообще замена фискальных накопителей при переходе на ОСНО.

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»