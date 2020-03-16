Как жить после отмены ЕНВД. Завтра вы об этом узнаете

Уважаемые предприниматели и коллеги-бухгалтеры, завтра в 11-00 по Москве будет мой вебинар о том, как нам жить после отмены ЕНВД.

В этом году первую волну отмены ЕНВД много раз смещали и в итоге дали передышку по обуви и лекарственным препаратам до 1 июля 2020 года, так что самое время подготовиться.

При том, что с отменой ЕНВД наш выбор ограничен ОСНО, упрощенкой и ПСН, есть очень и очень много нюансов.

Вот, пример. В конце декабря прошлого года в качестве новогоднего «подарка» — да, именно так, в кавычках — Минфин выпустил письмо (Письмо Минфина России от 24.12.2019 N 03-11-11/101022) о том, что оплата за товары, реализованные на вмененке, но полученная уже в период УСН, включается в доходы при упрощенке. Но ведь в этом же году, в апреле Минфин заявлял прямо противоположное (письмо Минфина России от 01.04.2019 N 03-11-11/22190)!

Вот скажите, как такое возможно? Дата католического рождества восторжествовала над первым апреля?

Все сложности и нюансы мы будем обсуждать на вебинаре. Ответим на все вопросы, а по окончании разошлем текст вебинара со ссылками на разъяснения, статьи законов и т.д.

Жду всех заинтересованных завтра в 11.00.