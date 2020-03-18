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Так может теперь прекратятся эти бессмысленные вызовы в налоговую?

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«Дай мне насмотреться, радость, на тебя» – массовые вызовы в налоговую  чтобы пообщаться… впрок

Ну, честное слово, как с цепи сорвались.  Налоговая сотнями разослала письма в адрес организаций  о вызове на эти дни марта с одной и той же формулировкой: «для дачи пояснений о финансово-хозяйственной деятельности». Выглядит это так:

При этом тем, кто все же явился, задавали  вопросы практически «ни о чем». В лучшем случае – «Чем вы занимаетесь? И кто ваши основные контрагенты?»… Иногда бывает, что говорят о маленькой налоговой нагрузке.

Вчера наш коллега рассказал, что  прождал тридцать минут, и в итоге к нему  в коридор вышел молодой человек и сказал: «А зачем вы пришли? Когда мы писали вызов, может быть и были вопросы, а сейчас их нет. Нужно было прежде чем идти, сначала нам позвонить.» 

А может, это перекличка такая? Рейд в предчувствии карантина?

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Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»

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Мультибухгалтер

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