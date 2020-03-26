К 19 мая все наладится! Это точно знает Военкомат!

MaxC Массово закроют те, у кого 1 -....5-7 миллионов - купят машины или вложат в недвижку (квартиры)..... Вкладчики потеряют миллиарды из-за введения налога с банковских депозитов

Кошки Рyлят Если вкладчики начинают массово закрывать депозиты в банке, банк тут же лопается. Ну, как "массов... Вкладчики потеряют миллиарды из-за введения налога с банковских депозитов

MaxC Еще раз - поснимают всё, кроме 999.999,00 и зароют в клумбы на участках, в банках.Просто, из вред... Вкладчики потеряют миллиарды из-за введения налога с банковских депозитов

rorih Тут другой вопрос, сейчас налоговым агентом по депозитам является банк, если так и останется, то ... Вкладчики потеряют миллиарды из-за введения налога с банковских депозитов

MissCherie Да уже переслушала, спасибо.Печально тогда..У кого проценты с банковских вкладов или инвестиций п... Видеообращение Путина 25 марта. Самое главное в тезисах

2nom "Предлагаю для граждан, чей общий ОБЪЁМ БАНКОВСКИХ ВКЛАДОВ превышает 1 миллион, установить налог ... Вкладчики потеряют миллиарды из-за введения налога с банковских депозитов

Старый ворчун А прочитать? "...для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные... Путин предложил обложить налогом банковские вклады

MaxC Приими с миром душу раба Твоего (Рубля РФ), воинствовавшего за благоденствие наше, за мир и покой... Курс рубля падает

Старый ворчун В РФ 70% среднего класса.В РФ у 1% вкладчиков миллион (и более) рублей.Как-то так...... Путин предложил обложить налогом банковские вклады

MissCherie Ну и сколько будет доход с такого депозита? 70-90 т.р. Явно под новый закон не попадет.Считать ну... Вкладчики потеряют миллиарды из-за введения налога с банковских депозитов