Клерк.Ру
Мультибухгалтер

К 19 мая все наладится! Это точно знает Военкомат!

67

Война –войной, а обед – по распорядку, или, по-другому, пандемия-пандемией, а воинский учет никто не отменял.

Сегодня получил по ООО «Мультибухгалтер» вот такое письмо:

И сразу потеплело как-то на душе, ведь есть уверенность в завтрашнем дне, в непоколебимости формы №18, а значит, стоим и будем стоять крепко! И на что нам все эти флэшки, планшеты и ноутбуки, главное, чтобы были ДИСКОВОДЫ и диски CD-RW!

А мы, дорогие друзья, прям в наступающие выходные дни – 2 апреля, приглашаем всех коллег-аутсорсеров на вебинар Мультибухгалтер . Расскажем, как автоматизировать работу бухфирм, снизить издержки и развернуть офис бухгалтерской фирмы в онлайне без потерь!

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»

военкоматы коронавирус
Мультибухгалтер

«Мультибухгалтер» — онлайн-сервис по управлению бухгалтерской фирмой. Ведение базы клиентов и организаций. Автоматический календарь отчетности. Постановщик и обмен задачами для сотрудников и руководителей. Печать договоров и доверенностей. Автовыставление счетов. Личные кабинеты клиентов и мобильное приложение. И еще много всего полезного.

https://multibuhgalter.ru/