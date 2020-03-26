К 19 мая все наладится! Это точно знает Военкомат!

Война –войной, а обед – по распорядку, или, по-другому, пандемия-пандемией, а воинский учет никто не отменял.
Сегодня получил по ООО «Мультибухгалтер» вот такое письмо:
И сразу потеплело как-то на душе, ведь есть уверенность в завтрашнем дне, в непоколебимости формы №18, а значит, стоим и будем стоять крепко! И на что нам все эти флэшки, планшеты и ноутбуки, главное, чтобы были ДИСКОВОДЫ и диски CD-RW!
А мы, дорогие друзья, прям в наступающие выходные дни – 2 апреля, приглашаем всех коллег-аутсорсеров на вебинар Мультибухгалтер . Расскажем, как автоматизировать работу бухфирм, снизить издержки и развернуть офис бухгалтерской фирмы в онлайне без потерь!
Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»