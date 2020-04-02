Офис без бухгалтеров. Точка «невозврата в офис»: будет ли она пройдена?

Вчера зашел в офис. Ощущение нереальности. Весь офис работает, но за столами никого нет. Бегают по экранам курсоры, проводятся документы и тишина, только гул компьютеров. И это не восстание машин. Просто все на дистанционке!

Пока так, как киборг – наполовину машина, на половину человек. Серверы, оборудование, инфроструктура заточены под офис, но вот только работники связь с этим офисом осуществляют удаленно. Такой полу-офлайн, полу-онлайн в ожидании возврата к своим любимым цветам, скрепкам, зажимам, кулеру с водой, чаю, кофе и ощущением плеча ближнего своего.

А возможна ли точка «невозврата в офис», когда бухгалтерия уйдет полностью на дистанционку без этой связи с офисной реальностью? Какие плюсы работы на удаленке для бухгалтерской фирмы могут быть? Кроме экономии расходов на офис я никаких плюсов не вижу. Рушатся все привычные коммуникации, корпоративная культура, преемственность и передача знаний, система контроля.

Тогда и решения нужно принимать соответствующие, налаживать дистанционные корпоративные скрепы и технические решения по облачной работе без привязки к офисному оборудованию.

Нас объединяет Мультибухгалтер, как общее корпоративное пространство, виртуальный офис, чтобы ничего не расползалось, не становилось аморфным и безконтрольным.

Контакты, задачи, договора, графики отчетов и уплаты налогов, счета на оплату, личные кабинеты клиентов. И к этому сопутствующая инфрастуктура любой бухгалтерской фирмы.

И как тогда будет звучать фраза «а меня вообще сослали в бухгалтерию!»?

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»