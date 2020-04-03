Налоговый мир да любовь на весь апрель? Только требования от ИФНС так и сыпятся

Первого апреля была шутка про то, что бухгалтерам при посещении налоговой будут выдавать одноразовые защитные костюмы и маски. Костюмы, конечно, выдавать нам не будут, но и в гости до самого 30 апреля не ждут.

Сегодня на своем сайте ФНС разместила новость, что в налоговых инспекциях есть боксы, в которые можно складывать конверты с бумажной бухгалтерской и налоговой отчетностью и приписать телефон для связи. Вспомним романтичную приписку и капельку духов на письме: «Жду ответа, как соловей лета!».

Теперь до 30 апреля нерабочие дни, а понятие «нерабочие дни» ускоренно ввели в Налоговый Кодекс. Так что же теперь получается, весь месяц свободен от налоговых платежей и налоговой отчетности, ответов на требования, и никто нас тревожить не будет?

Тишь да благодать и легкий весенний ветерок, вдыхаемый через маску, если вы ее раздобыли.

Вот только мы вчера требований получили из налоговой штук тридцать. Как будто этими письмами решили отогнать всю порчу, что подступает со всех сторон.

А отвечать-то нам на них когда? Если так дело пойдет, то накопим мы заряд ответов. Может, выждать до последнего и в первый рабочий день выпалить разом, как из пушки, всеми ответами, накопившимися за месяц!

А чтобы быть во всеоружии, в помощь бухгалтерским фирмам наш онлайн-сервис Мультибухгалтер, регистрируйтесь, работайте весь месяц бесплатно, а мы вам расскажем, как на его основе развернуть онлайн-офис для бухгалтерских фирм.

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»