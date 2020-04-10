Не нужно платить ЕНВД за нерабочее время по причине запрета. Будем отстаивать эту позицию!

ЕНВД на время запрета на работу — можно ли не платить налог?

В подавляющем большинстве регионов введен запрет на ряд видов деятельности ­­— таких, как не продуктовая розница, бытовые услуги, общепит и т.д.

Если по эти видам деятельности применяем ЕНВД, то вопрос: а за период запрета деятельности должны ли мы уплачивать ЕНВД?

Исходя из накопившейся практики, время неосуществления деятельности не является основанием для освобождения плательщика ЕНВД от обязанностей представлять налоговую декларацию и уплачивать этот налог: пункт 7 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 05.03.2013 N 157 и целый ряд разъяснений, писем и т.д.

По этой же логике не может быть нулевых деклараций по ЕНВД. За исключением, может быть, специфичных случаев «утраты физического показателя».

Но с другой стороны, налоговой базой для ЕНВД является величина вмененного дохода, рассчитанная на основе базовой доходности. Базовая доходность — условная месячная доходность в стоимостном выражении на ту или иную единицу физического показателя.

Если принудительно, на основании нормативного правового акта предпринимателю запретили осуществлять деятельность, то, значит, лишили и «условной месячной доходности». Следовательно, по логике не может быть произведен расчет ЕНВД и не может быть уплаты этого налога.

Я вижу два технических способа реализации этой «темы».

Первый способ

Подаем декларацию с нулевыми показателями и вступаем в диалог с налоговой инспекцией по поводу «утраты физического показателя».

Второй способ

6 мая снимаемся с учета с первого нерабочего дня, пришедшегося на запрет. И 6 мая, если начнем работать, снова ставим себя на учет, как плательщика ЕНВД. Но в этом случае этот период нужно будет закрыть декларациями по ОСНО, если нет «упрощенки».

И в первом, и во втором случае налоговая инспекция скорее всего будет против таких решений, так как формально это «нерабочее» время не должно исключаться из периода расчета ЕНВД.

По аналогии, конечно, можно попробовать реализовать такую тему и с ПСН, но в отличие от ЕНВД, ситуация технически более сложная, так как нет декларации и нельзя выкинуть кусок периода из расчета.

Мы решили отстаивать позицию по ЕНВД по своим клиентам, а по технике решим ближе к 6 мая. А может быть, к тому времени что-то и прояснится по этому вопросу.