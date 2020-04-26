Равнение на отрасль: налоговая сравнивает зарплаты и шлет письма

Заработная плата не должна быть ниже среднего уровня по виду деятельности и региону.

Отклонения в меньшую сторону от среднеотраслевых показателей заработной платы трактуются как возможное занижение базы для начисления страховых взносов и НДФЛ.

Там в табличке затерты ФИО и зарплаты, но посыл понятен. Алгоритм бездушен. И если даже заработная плата «в норме», но чисто технически, например, исходя из неполного месяца работы, высвечиваются отклонения, то все равно приходят письма.

Что такие письма пойдут в 2020 году, было ясно еще осенью прошлого года. Тогда ФНС дополнило контрольные соотношения для формы 6-НДФЛ и РСВ (Письмо ФНС России от 17.10.2019 N БС-4-11/21381@; Письмо ФНС России от 17.10.2019 N БС-4-11/21382@).

Вообще, если начинать вдумываться, то штука эта интересная. Страна одна, а вот зарплаты, извините, от региона к региону разные, и равенства нет. В целях контроля главное быть в струе своего региона и не выпадать в осадок отклонений в меньшую строну.

Внутри каждого региона и отрасли есть те, кто своим экономическим благополучием «портит» жизнь отстающим, которые попадают под «возможные ошибки, противоречия» и под «иные мероприятия налогового контроля». Здоровый налоговый организм должен исторгнуть таких аутсайдеров.

Но если нас сравнивают, то чего уж там мелочиться, давайте вообще устроим сравнение всех зарплат между собой: и налоговых инспекторов, и учителей, и врачей, а заодно и выберем «дежурного по планете», кто нас рассудит.

Ладно, от лирики к действию. Как отвечать на такие письма, когда вас сравнивают со средней температурой по больнице?

Можно ответить классической цитатой: «Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика…»

Для выдержанных и сильных духом могу предложить вот такие варианты ответов:

- Если отклонения технические, то можно отписаться, что приведенные в требовании отклонения вызваны неполным периодом работы, тогда как заработная плата по работнику соответствует нормам трудового законодательства.

- По поводу отклонения от средних показателей по ВЭД можно написать, что организация осуществляет такой-то вид деятельности. Размер заработной платы обусловлен особенностями финансово-хозяйственной деятельности организации (предпринимателя), финансовыми возможностями по выплате заработной платы, сложившимися конкурентными условиям. Написать, что вы не располагаете информацией, касающейся условий хозяйственной деятельности других субъектов, информацией о показателях оплат труда, исходите из собственных финансовых возможностей и в отсутствие сравнительной информации не можете предоставить запрашиваемые пояснения.

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Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»