Сон разума рождает чудовищ, а налоговая – требования!

Налоговая заботится о нас, чтобы не скучали, и было чем заняться на самоизоляции... Наш музей странных требований все пополняется, вот некоторые наши последние самоизоляционные экспонаты.

По списку налогоплательщиков: Ведь даже и не требуем, а просто предлагаем расшифровать дебиторку и кредиторку, а заодно подобрать к ней договоры, акты инвентаризации, товарные накладные, ну и что там еще у вас есть интересного об ее списании...

Да, понятно, что безнадежная ко взысканию задолженность отзывается на налоговых обязательствах. Но так беззастенчиво предлагать поработать в дни удаления от массовых скоплений людей все же как-то излишне.

Как отвечаем. Собственно, можно и никак. Подобные запросы даже и без ссылок на нормы НК РФ время от времени приходят. Как правило, они завуалированы под требования, но таковыми не являются. По тексту это предложение, от которого можно и отказаться.

Или вот, про упрощенную систему налогообложения: Там книжка есть, но тяжела она для чтения, а вот если бы вы сами составили нам справку, где расшифровали, кто за что вам заплатил, что вы вносили на расчетный счет, и рассортировали бы по видам все расходы, что включили в упрощенку....

Как отвечаем. История стара как мир, когда в требование о представлении пояснений, под видом выявления ошибок и противоречий вставляют запросы с расшифровками, а заодно и список документов. Обязанности представлять документы по таким требованиям у нас нет.

Нет и обязанности «рождать» новые документы в виде справок с разными расшифровками. Поэтому два варианта ответа:

Бескомпромиссный. Ссылаемся на закрытый перечень случаев представления документов по ст. 88, а также на отсутствие факта выявленных ошибок и ничего не представляем и не объясняем; «Лайт». Отписываемся о том что, например, все поступления на расчетный счет связаны с деятельностью, облагаемой УСН. Если были займы, возврат или, скажем, предприниматель вносил личные средства, то можно добавить «за исключением этих средств» и указать их общую сумму. Что касается расшифровки расходов, то можно указать, что все расходы, учитываемые при налогообложении, указаны в книге учета доходов и расходов. Если есть желание, то прикладываете и саму книгу.

И напоследок путешествие во времени, когда по аналогичному выше сценарию, только вот уже по налогу на прибыль за 2019 год, предлагают расшифровать сумму налогов и сборов учтенных в расходах, за исключением ЕСН.

Тут в требовании даже шрифт дрогнул и стал другим, когда пошло упоминание про Единый социальный налог...Призраки прошлого — не иначе, поселились в требованиях.

Как отвечаем. Аналогично ситуации по УСН никаких обязанностей по представлению документов нет. Можем написать, что получили требование о представлении пояснений в связи с выявленными ошибками и (или) противоречиями, но само требование никакой информации об ошибках (противоречиях), по которым нужно дать пояснения, не содержит и, увы, отвечать попросту не на что.

Вот так, в тени больших свершений идут, идут требования, и это — наша бухгалтерская жизнь!

Назначайте сроки и ставьте задачи сотрудникам в Мультибухгалтере, например, по ответам на требования, и контролируйте их выполнение. А для напоминаний самому себе есть личная доска «Мои напоминания» видимая только вам. Можно задавать любые сроки, начиная с которых будут высвечиваться личные напоминания. , например, по ответам на требования, и контролируйте их выполнение. А для напоминаний самому себе есть личная доска «Мои напоминания» видимая только вам. Можно задавать любые сроки, начиная с которых будут высвечиваться личные напоминания.

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»