Бухгалтерам, не сошедшим с ума: лимит на ссоры от Минздрава и «дети-цветы жизни» против бумажной первички…

Прошедший месяц был зашкаливающим по стрессу от количества рождающихся документов, вопросов, слухов и т.д. Нам, а, наверное, и вам, скучать не давали: ни налоговая с требованиями, ни ФСС, ни статистика, требующая сдать отчеты по принципу «мы же вот работаем...».

Много было причудливого. А вот первого мая Минздрав на своем сайте выпустил памятку, как преодолеть психологическую усталость и не сойти с ума.

Почитайте сами. Помимо совета коллегиального утверждения распорядка дня, там есть советы, близкие любому бухгалтеру, беззаветно влюбленному в точность и хронометраж:

1. Обижаться на других членов семьи можно (допустимо), но не более 3-10 минут.

2. Затем следует простить.

3. После того, как простили, следует успокоиться и самому себе ответить на вопрос — во всем ли вы были правы или нет?

4.Если были в чем-то неправы, извинитесь.

Так что если вы все еще дома, то не выпускайте из поля зрения часы, где бы они не были: на микроволновке, на духовке, на стене или на руке. Ведь даже обиды нужно отсчитывать по минутам, а дальше — «понять и простить».

Вот только не написано, это лимит в день или в час...

И вот еще, по теме пережитой (или еще нет?) самоизоляции. Мы устроили небольшой опрос, что бухгалтерам мешает работать дома. И вот, что выяснили:

Короче, дети — «цветы жизни» конкурируют у нас с доступом к бумажной первичке. Как не крути с электронным документооборотом, но бумажная первичка «рулит», скучаем мы без нее! А насчет телека—дивана, то побороться с эти можно!

А наш вклад в психическое бухгалтерско-аутсорсинговое равновесие — Мультибухгалтер, онлайн-офис для бухгалтерcких фирм. По всем вопросам наш врач... извините.... тех. поддержка — проконсультирует и поможет!

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»