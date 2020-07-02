Это необычный июль! Календарь бухгалтера с «короновирусными» сдвигами

В этот чудесный летний месяц у нас двойной распорядок: на обычные даты июльской отчетности накладываются передвинутые «короновирусные» сроки.

Вот эти контрольные точки по «сдвинутой» отчетности, приходящейся на июль:

Получается, что отчетность по некоторым датам двоится. Так, по 20.07.2020 – последний срок сдачи декларации по ЕНВД за 1 квартал и 2 квартал 2020 года. А 28.07 – последний срок сдачи декларации по налогу на прибыль за 1 квартал и полугодие 2020 года.

В общем, весело. Учитывая, что еще есть те, кто попал в «пострадавшие отрасли» и освобожден от уплаты тех же авансовых платежей, например, по налогу на прибыль за 2 квартал. Пестрит в глазах и голове от этих дат, помноженных на условия! Милый бухгалтерский садик разбегающихся тропок-отчетности…

Для бухгалтерских фирм такой мониторинг сроков актуален как никогда. Даже если вы уже все сдали, то неплохо было бы все проверить!

Чем может помочь Мультибухгалтер. В графике сдачи отчетности мы учли перенос сроков и «развели» эти совпадающие события. Для тех, кто попал в пострадавшие отрасли, мы сделали цветовую индикацию – выделили их зеленым цветом. В общем, не идеальный, но эффективный способ решить ребус со сроками сдачи отчетности.

Самое главное, что события формируются автоматически. Заводите организацию, указываете параметры, и график сдачи отчетности, уплаты налогов и зарплатных событий сформирован! Не нужно ничего вручную «крыжить», составлять таблички и перепроверять их в нервозе, чтобы никого не упустить.

Минимум временных затрат – максимум контроля! Можно совершенно спокойно работать, зная, что все сроки подцеплены и никто не пропущен!

Обо всем этом я буду говорить на вебинаре: https://pruffme.com/landing/u1150565/multibuhgalter_summer2020

Еще июль – «любимый» месяц для предпринимателей на общей системе налогообложения.

Для тех предпринимателей, кто не попал в пострадавшие отрасли, целый блок платежей выпадает на середину лета:

2 июля (дополнительный перенос из-за голосования) – уплата страховых взносов с доходов, превышающих 300 тыс. руб. за 2019 год;

15 июля – уплата НДФЛ за 2019 год, причем ранее срока сдачи годовой декларации;

27 июля – уплата авансового платежа по НДФЛ предпринимателями на общей системе налогообложения за первое полугодие 2020 года.

Удачи и до скорой встречи на вебинаре. Прямо перед самым началом июльской отчетности расскажем, как ее (и все остальные потом) провести эффективно: без ручного «перебора» и выбора дат событий по клиентам, без ошибок и пропусков, но с легким контролем и прозрачным распределением обязанностей.