Вновь созданная организация: СЗВ-ТД на руководителя – успеть в срок!

Открываем ООО, сдаем в налоговую документы на регистрацию, протокол или решение об избрании руководителя. В течение пяти рабочих дней в ЕГРЮЛ появляются запись о созданном юрлице и данные о руководителе. Коллеги, скажите, когда нужно сдавать СЗВ-ТД на руководителя вновь созданной организации?

Ситуация первая: руководитель не является единственным участником общества

По постановлению Правительства №590 от 26.04.2020 года работодатель представляет форму СЗВ-ТД в случае приема и увольнения гражданина не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа (распоряжения), а также иных решений или документов, подтверждающих оформление трудовых отношений.

У каждого ООО есть единоличный исполнительный орган, осуществляющий текущую деятельность. В нашем случае это руководитель. Как только «появляется» ООО, то сразу руководитель и начинает действовать. Никаких отсрочек и пробелов нет, ведь организация действует непрерывно. Дата внесения в ЕГРЮЛ – это фактическая дата начала трудовых отношений. Значит, не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации ООО, нужно сдать форму СЗВ-ТД на руководителя.

В этот момент скорее всего еще не успеем подключить электронный документооборот, так что почта или «ноги» – вот доступные способы сдачи СЗВ-ТД. Кроме того, если уставом предусмотрена печать, то нужно успеть метнуться и сделать этот «кружочек».

На мой взгляд, если говорить о правильности, то это самый безопасный вариант.

Есть и другое мнение, когда со ссылкой на ч. 2 ст. 68 ТК РФ считают, что срок издания приказа составляет три дня с момента, когда работник фактически приступил к работе. Если следовать такой логике, то у нас должно быть в запасе три дня, чтобы отчитаться по СЗВ-ТД. Но в этой норме ТК РФ говорится не о сроке издания приказа, а о сроке ознакомления с ним работника. И это вовсе не значит, что приказ можно издавать «задним числом», позднее фактического начала трудовых отношений.

Ситуация вторая: руководитель единственный участник

Здесь дело сложнее. Есть те, кто исповедует точку зрения, что в этом случае трудовых отношений вообще не возникает. А есть их оппоненты, настаивающие, что трудовые отношения все равно должны быть.

Считаете, что трудовых отношений нет – тогда и в ПФР подавать ничего не нужно.

Вам в помощь свежее Письмо Минтруда России от 24.03.2020 N 14-2/В-293 о том, что на отношения единственного участника общества с учрежденным им обществом трудовое законодательство не распространяется. А в качестве «масла в огонь» – старое письмо того же ведомства от 16.03.2018 №17-4/10/в-1846 с противоположным мнением.

Считаете, что трудовые отношения есть – тогда и в ПФР подаем сведения по «стандартной» схеме.

Вам в помощь письмо, выпущенное Минфином прошлой осенью, N 03-12-13/89698 от 20.11.2019 с мнением ВАС о том, что даже если трудовой договор не заключать, то отношения все равно должны быть расценены как трудовые.

Коллеги, на прошлой неделе мы провели вебинар по автоматизации работы бухгалтерской фирмы. Теперь он в записи в открытом доступе. Так что всем заинтересованным аутсорсинговым бухгалтерским бизнесом: смотрите, будут вопросы – пишите или звоните.

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»