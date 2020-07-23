Как вы платите налоги: исходя из исчисленной суммы или «чтобы не было вопросов у налоговой»?

Две реальности. Одна — истинная — то, что получилось по факту, исходя из документов. Другая — сравнительная, данная в качестве нормативов налоговой.

Совсем недавно я присутствовал при разговоре, где прозвучал вопрос: а если по кварталу у нас получится, например, четыре тысячи рублей НДС к уплате, вы в декларации их укажете или сумму, рекомендуемую налоговой?

А что, собственно, рекомендует налоговая?

Нормативы заложены в Концепции системы планирования выездных налоговых проверок (Приказ ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@), это:

1) доля вычетов по налогу на добавленную стоимость от суммы начисленного с налоговой базы налога равна либо превышает 89% за период 12 месяцев;

2) налоговая нагрузка у данного налогоплательщика ниже ее среднего уровня по хозяйствующим субъектам в конкретной отрасли (виду экономической деятельности);

3) доля профессиональных налоговых вычетов по НДФЛ для ИП на общей системе налогообложения лица превышает 83%.

Плюсом добавим еще и условия для УСН: если сумма расходов 90% и более, то обычно по этому поводу налоговая шлет письма с запросами.

Если доля вычетов — это «фикс», то налоговая нагрузка корректируется каждый год. Сам расчетчик (калькулятор налоговой нагрузки) есть на сайте налоговой.

Собственно, о нем уже писали и не раз. Можно выбрать свою отрасль и посмотреть средние показатели, отличие от которых в меньшую сторону трактуется как «плохой сигнал».

Но скажите, нужно ли ревностно мониторить этот показатель? Будет ли лекарством от вопросов со стороны налоговой искусственный выход на такую планку за счёт переноса вычетов или расходов?

Сама по себе уплата налогов в русле средних показателей не является гарантией налоговой безопасности налогоплательщика. Ведь уплата налогов в условно рекомендуемом размере — это не ритуальное задабривание от ливня- засухи, ветра и прочих напастей.

Главное — качество самих расходов и экономическая обоснованность деятельности. Тогда если получился рубль, то можно платить и рубль. А письма — ну что ж, работа такая у налоговой их писать, а нам — отвечать.

Вот, например, образец одного из таких запросов, причем со ссылкой на пункт 2 статьи 93.1, которая тут уж совсем ни при чем.

Есть другая «напасть». Это 115-ФЗ и ограничение работы по расчетному счету, если сумма налогов будет менее определенной величины, например, 0.9% от дебетового оборота по счету.

У нас была реальная ситуация, когда по новой организации, хорошо стартанувшей, ограничили работу через интернет-банк. Ведь налоговые платежи уплачиваются по окончании квартала, а в текущие несколько месяцев налоговых платежей, сопоставимых с оборотом, не было. Пришлось писать письма, собирать документы и т. д., а со стороны банка была рекомендация уплатить налоги авансом...

Ну что же, каков итог этих лирических зарисовок...

Сигнальные отношения есть, но не нужно испытывать когнитивный диссонанс при сравнении с ними своих реальных финансовых результатов;

Никаких законодательных норм о том, что расходы можно принимать, например, не более чем на 83% нет;

Весь этот дискурс — по сути противостояние того, как все должно быть по правилам бухгалтерского и налогового учета и некими «понятиями» за гранями НК РФ;

Если все объяснимо и понятно, то нет смысла подгонять налоговую нагрузку под какие-то нормативные показатели. Это ведь не технические допуски или инженерная документация, а налоговая отчетность.

Все остальное — это уже наши собственные психологические ощущения безопасности или угрозы.

Если по каким-либо причинам налоговая нагрузка настолько минимальна, что возникли проблемы с банками, то их надо решать точечно, исходя из специфики бизнеса.

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Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»