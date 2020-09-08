Как вам такое: единый платеж по всем налогам?

Экстрима «а не ввести ли нам один налог вместо всех существующих...», конечно, не будет. А вот единый налоговый платеж для юрлиц и предпринимателей на пополнение своего баланса, похоже, станет реальностью: забрасываем «единый налоговый платеж», а далее налоговая сама все распределяет. Как при оплате телефона или интернета.

На федеральном портале проектов нормативно-правовых актов размещен законопроект о едином налоговом платеже.

Это добровольно перечисляемые средства в счет уплаты налогов, страховых взносов, а также торгового сбора. Налоговая инспекция самостоятельно зачитывает эту сумму в счет предстоящих платежей либо в счет уплаты недоимки, пеней, штрафов.

Если что взыскали лишнего, то такую сумму можно будет вернуть опять «себе на баланс» в счет уплаты единого налогового платежа.

Если налоговая не зачтет единый налоговый платеж на уплату налогов либо недоимки, пеней и штрафов, то есть право на возврат такого незачтенного излишка.

По идее, в таком случае налоговая самостоятельно должна будет отслеживать все сроки и списывать с «баланса налогоплательщика» нужные суммы налогов и страховых платежей.

В общем, чудо чудное. Нам, как бухгалтерам, придется прикидывать налоговый баланс взаимных расчетов и держать его в плюсе, следя за тем, чтоб излишков не было и денег хватило на текущие платежи...

Инициатива о введении единого налогового платежа для юрлиц и ИП направлена на создание комфортных условий уплаты налогов. Но если не брать простейшие случаи, то сроки налоговых платежей разнесены во времени, и оплата через единый налоговый платеж, скорее всего, приведет к еще одному дополнительному авансированию расчетов. Т.е. комфортное условие работать через «пополнение баланса» —— это бесплатное кредитование за счет плательщика. Такая цена комфорта! Если платить день в день по установленным срокам и по расчетам, то смысл единого платежа как-то теряется...

Кроме того, «доверяй, но проверяй» —— потребуется сверка и отслеживание того, как налоговая распределила единый налоговый платеж.

Так как это дело добровольное, то нам нужно будет разделять клиентов на тех, кто рассчитывает на налоговый сервис, и тех, кто будет работать по традиционному сценарию...

Вот только с НДФЛ не должна пройти такая штука, его ведь мы удерживаем у плательщиков и перечисляем не из средств налогового агента, а за счет средств самих плательщиков.

Такая жизнь нам запланирована с 1 января 2022 года, т.е. еще через год.

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Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»