Должен ли ИП предоставлять карточки и оборотки по бухсчетам по требованию налоговой?

Обычное дело. Идет «встречка» с контрагентом, и налоговая запрашивает у предпринимателя карточки и оборотки по бухгалтерским счетам:

Давайте сразу, чтобы не тянуть и не копить интригу. Предприниматель не обязан предоставлять такие карточки и подобные им «оборотки», «анализы счетов» и т.д.

Почему же тогда спрашивают? А почему бы и не спросить? За спрос, как говорится, денег не берут. Да к тому же миром правят шаблоны: что напрягаться и затачивать формулировки под ИП или ООО. Тем более, что о душевном здоровье предпринимателей никто не печется. А бумага (заодно и предприниматели) стерпит все…

Ниже правовое обоснование и вариант ответа на подобные запросы.

Что это такое «карточки» по счетам? По смыслу подобных запросов это регистры бухгалтерского учета. Ими обязаны располагать те, кто ведет бухгалтерский учет. К самим же регистрам бухгалтерского учета куча требований (ст. 10 ФЗ «О бухгалтерском учете»): нужно утвердить их форму, периодичность формирования, снабдить подписями лиц, ответственных за их ведение, и т.д.

Статьей 6 ФЗ «О бухгалтерском учете» индивидуальные предприниматели освобождены от обязанности ведения бухгалтерского учета, если они ведут учет:

доходов;

или доходов и расходов;

доходов и расходов; или иных объектов налогообложения;

иных объектов налогообложения; или физических показателей, характеризующих определенный вид предпринимательской деятельности.

ИП на упрощенке, ПСН и ОСНО ведут книги учета доходов или доходов и расходов, а ИП на ЕНВД ведут учет физических показателей. Таким образом, все ИП «по определению» ведут налоговый учет, а бухгалтерский могут и не вести.

Значит, ИП не ведут регистры бухгалтерского учета, и оснований их представления в налоговую нет.

Эта тема закрыта многочисленными разъяснениями. Например, Письмо Минфина России от 04.10.2018 N 03-11-10/71228.

Поэтому можно так и написать: «запрашиваемыми регистрами бухгалтерского учета не располагаю в связи с тем, что на основании п. 1 ч. 2 ст. 6 Закона N 402-ФЗ от 06.12.2011 года «О бухгалтерском учете» не осуществляю ведение бухгалтерского учета».

А вот то, что вы фактически в своей учетной программе разносите информацию с применением плана счетов (двойная запись), и де-факто у вас есть данные по тем же 60 и 62 счетам в виде карточек, обороток и т.д. – это ваш управленческий учет в том смысле, что вы не обязаны соблюдать всю палитру предписаний, касаемо регистров бухгалтерского учета.

Если уж, исходя из ситуации, вами принято решение предоставлять такие документы (карточки, оборотки), то можете написать, что предоставляете информацию управленческого учета, отобранную и сформированную в виде регистра «карточка счета». Это будет «что-то», но не регистр бухгалтерского учета, которого у ИП нет.

И еще, для самых ответственных. Даже если вы решите предоставить карточку счета 01 по сделке с каким-либо контрагентом, то сделать это будет затруднительно, так как корреспонденции 01 счета со счетами 60 и 62 не предусмотрено.

Шаблоны и правила ответов на такие запросы удобно иметь всегда под рукой. Например, их можно хранить в «Полезной информации» в Мультибухгалтере – здесь вы можете размещать любые инструкции/новости/записи для всех сотрудников фирмы. Мультибухгалтер – это полноценный онлайн-офис бухгалтерской фирмы, который объединит и бухгалтеров, и клиентов в одном пространстве.

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»