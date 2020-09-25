Чья бухгалтерская фирма: ваша или ваших работников?

Когда все делаешь сам — это легко и просто. Каждый, кто начинал свою работу как бухгалтер «в единственном лице», это знает.

Легко — так как не надо никем управлять, никого контролировать, кроме как себя, конечно. Но и сложно — есть порог насыщения, который не перепрыгнешь, и есть порог по знаниям.

Когда бухгалтер уходит в аутсорсинг, то органической структурой представляется копирование самого себя, только в лице уже своих наемных работников. Вы берете бухгалтера, замыкаете на него клиентов, он их ведет наравне с вами. И с ростом таких «универсалов» растете и вы.

Является ли такая структура базовой-первоначальной, обречена ли она на перестройку —это отдельный вопрос, так как этот подход распространен и успешен.

Но развитие таких фирм ограничено: рост клиентов требует нового «главбуха». Клиенты зациклены на ведущего бухгалтера, и счастье бухгалтерской фирмы складывается из локальных счастливых взаимоотношений между бухгалтером и клиентами, которых он ведет. Общий пазл успешности — это картинка, создаваемая руководителем из работы бухгалтеров «главбухов- универсалов».

Каждый бухгалтер «универсал» по-своему незаменим, и его потеря сразу ощущается как серьезная брешь, пугающая и кажущаяся невосполнимой.

Ведь чаще всего бухгалтер выстраивает свою личную экосистему общения с клиентами, с собственным, понятным только ему учетом задач — того, что нужно сделать и что уже им сделано. Да и само общение может идти через мессененджеры, привязанные к личному телефону, или через личный почтовый «ящик» бухгалтера.

Чьи это клиенты при таком подходе: ваши или вашего ведущего бухгалтера, который с ними общается гораздо больше чем вы?

Если уйдет ведущий бухгалтер со своей выстроенной экосистемой общения с клиентами, то не уведет ли он за собой и «своих» клиентов? И даже если не уведет, как подцепить его задачи, все и без потерь передать другому бухгалтеру? Все перенастраивать по-новому, разбираться, что и в каких экселевских табличках отмечал бухгалтер, не оборвать историю общения с клиентом...

Но ваши клиенты — это клиенты бухгалтерской фирмы. Клиент приходит в бухгалтерскую фирму, и именно вы как руководитель общаетесь с ним, смотрите ему в глаза, заверяете, что будете исполнять все обязательства по нему, берете на себя ответственность.

Поэтому нужна общая среда бухгалтерской фирмы, где все клиенты, все организации собраны воедино. Необходим единый центр обмена задачами, единый график отчетов и уплат налогов, где вы и ваши сотрудники всегда можете провести контрольную сверку. Чтобы при любых перестановках целостность бухгалтерской фирмы не была нарушена. Только так мы сможем быть уверены, когда берем на обслуживание нового клиента.

Все эти задачи решает Мультибухгалтер. 1 октября мы проводим вебинар и расскажем, как организовать безопасную и эффективную управленческую систему бухгалтерской фирмы. Присоединяйтесь!

Ваш Мультибухгалтер