Если чуда не будет, и вмененку не продлят, что нам делать в 2021 году?

Заменителем вмененки с 2021 года должна стать патентная система налогобложения с расширенными возможностями. Но как бы не хотелось укрыться в этой гавани, увы, всем нам туда не вместиться. Сначала рассмотрим тех, кто не сможет рассчитывать на ПСН, а затем разберем вынужденный переход на УСН или ОСНО.

Кто не сможет рассчитывать на ПСН

Во-первых, юридические лица применять патентную систему налогообложения не могут. Перевести деятельность с ООО на ИП, чтобы вместо вмененки использовать патент, даже при всем желании получится не у всех. Есть корпоративные отношения, есть кредиты и обременения, есть виды деятельности, такие как, например, общепит с алкоголем, которые предприниматели осуществлять не могут.

Во-вторых, вмененка по выручке безлимитна. ПСН имеет ограничения по выручке в 60 миллионов рублей. Сумма немаленькая, но все же это ограничение, в которое можно не вписаться. Например, когда несколько магазинов на ЕНВД, и суммарный годовой оборот по всем таким точкам превышает этот порог. Конечно, может быть что-то произойдет, и пределы ПСН раздвинут…

В-третьих, ограничение по численности работников – 15 человек для ПСН. Не самое комфортное условие для осуществления деятельности на патентной системе. Может быть, вслед за обсуждаемым раздвижением критериев СМП подвинут и численность для патента. Но как и с лимитом по доходам, пока это мечты, мечты…

В-четвертых, маркировка, которая неумолимо наступает на бизнес. Сейчас в НК РФ жестко зашита невозможность применения вмененки и ПСН при торговле лекарствами, меховыми изделиями и обувью. Ожидаемо, что на этом ограничения не закончатся, и в принципе всю маркировку выведут из-под ПСН.

Получается, что ПСН — это островок для нетронутой маркировкой торговли и для услуг. Такой «нишевый» режим налогообложения. Заменитель ЕНВД, но далеко не для всех.

Ну что же, на чудо надейся, но сам не плошай…

О чем бы хорошо подумать уже сейчас, чтобы не было «нехорошо» в апреле 2021 года, когда пойдут первые квартальные авансовые платежи.

Первый вариант — переходим с ЕНВД на упрощенку

Если сейчас УСН нет, то для перехода на упрощенку не позднее 31 декабря этого года подаем заявление.

Выбираем, какой режим налогообложения выгодней: «доходы минус расходы» или только «доходы». Математически считается (для ставок 6% и 15%), что когда доля расходов более 60%, то « доходы минус расходы» выгодней. Но в любом случае, меньше чем 1% от оборота по налогам мы уже не опустимся.

Благодаря изменениям, внесенным в Налоговый кодекс (Федеральный закон от 01.04.2020 N 102-ФЗ), на УСН можно принять в расходы непроданные и оплаченные товары, приобретенные во время применения ЕНВД. В формулировке так и указано: «произведенные до перехода на упрощенную систему налогообложения расходы по оплате стоимости товаров».

То же самое предусмотрено и для расходов, непосредственно связанных с реализацией товаров, таких как хранение, транспортировка и т.д.

Т.е. оплаченные товарные остатки на 01.01.2021 не пропадут, и по мере реализации их можно принять в расходы при УСН.

А что делать с теми товарами, которые приобретены на ЕНВД, а оплачены будут уже на УСН? Думаю, что их тоже будет можно учесть на упрощенке, хотя из буквального прочтения изменений, внесенных в НК РФ, это неочевидно.

Во всяком случае, нужно будет провести инвентаризацию нераспроданных остатков.

Если есть основные средства, то на дату перехода на УСН можно списать в расходы остаточную стоимость ОС, рассчитанную по правилам бухгалтерского учета. Это могут сделать и организации, и предприниматели.

Лимит доходов для перехода с ЕНВД на УСН соблюдать не нужно. И вот еще, если оплата за проданные товары на ЕНВД придет уже в новом году, то в упрощенку такие поступления включению не подлежат.

Второй вариант — переходим с ЕНВД на ОСНО

Заявление о переходе на УСН не подаем, а если упрощенка уже есть, то, наоборот, отказываемся от нее, и добро пожаловать в чудный новый мир! Чтобы уже в январе не попасть на НДС, к вычету можно принять НДС по товарам, которые не были использованы в деятельности, облагаемой ЕНВД (п. 9 ст. 346.26 НК РФ).

Опять же, проводим инвентаризацию нераспроданных остатков и сопоставляем эти товары с приходными документами и счетами-фактурами.

Если было куплено основное средство в период применения ЕНВД, то перенести НДС по нему на новый год не получится (Письма Минфина России от 26.02.2013 N 03-07-14/5489, а также от 05.03.2013 N 03-07-11/6648). Запланировали покупку — отложите ее на новый год! А вот амортизацию в расходы по налогу на прибыль включать будем (уже старенькое письмо по этому поводу: письмо Минфина России от 19 февраля 2009 г. № 03-11-06/3/35). Аналогично можно поступить и ИП при переходе на ОСНО.

Третий вариант — переходим с ЕНВД на ОСНО, но берем освобождение от НДС

Можно быть на общей системе, но взять освобождение от НДС, если за три предшествующих последовательных календарных месяца сумма выручки от реализации товаров без учета НДС не превысила в совокупности 2 миллиона рублей (По п. 1 ст. 145 НК РФ).

Зачем это нужно? Например, когда доходность такова, что совсем не хочется платить даже минимальный налог, чего безальтернативно требует упрощенка.

Вопрос в том, что для освобождения с 1 января подтверждение лимита выручки придется на период применения ЕНВД, а нормы для этого не прописаны. Но есть судебное решение, подтверждающее такую возможность (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.12.2009 по делу N А44-923/2009).

Переход с ПСН на упрощенку или ОСНО

Например, если с 2021 года торговля маркированными товарами будет невозможна на патентной системе налогообложения.

При переходе с ПСН на упрощенку можно принять в расходы непроданные товары по такому же принципу, что и при переходе с ЕНВД.

А вот при переходе с ПСН на ОСНО расходы, которые были понесены в период применения патентной системы, так и будут замурованы в ней, и ничего для ОСНО уже не вытащишь. Так что переход с ПСН на ОСНО будет более жестким, чем с вмененки.

В Мультибухгалтере удобно ставить в календаре задачи, например, по заявлениям о переходе на УСН по одному клиенту или целой группе. Лучше сделать это сейчас, чтобы не волноваться и уж точно не забыть о своих планах на новый год.

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»