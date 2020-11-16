Две важные вещи о патентной системе налогообложения в 2021 году, которые вы могли не заметить

Первое. С 2021 года для патентной системы налогообложения отменили закрытый перечень стационарных объектов торговли!

Как это не было бы абсурдно, но все это время розничная торговля на патенте плохо уживалась с многообразием объектов торговли. Если арендуемая площадь подходила под понятие магазина, павильона, все нормально. Но как только объект торговли, например, в торговых центрах, представлял собой «островок», «витрину» или какой-либо другой огороженный периметр, то начинались проблемы.

Виной всему формулировка подпункта 7 статьи 346.43 НК РФ про стационарную торговую сеть, не имеющую торговых залов. Там в последнем предложении написано: «К данной категории торговых объектов относятся розничные рынки, ярмарки, киоски, палатки, торговые автоматы».

Минфин и ФНС однозначно трактовали это злополучное предложение, как закрытый список объектов стационарной торговли, не имеющих торговых залов, по которым можно применять ПСН.

Разъясняли так: если вы поставите в ТЦ палатку или киоск — на здоровье, работайте на патенте. Нет палатки или киоска — нет и патента (Письма Минфина России от 14.08.2012 N 03-11-09/64, от 13.05.2014 N 03-11-09/22399).

Проблему эту снимали применением вмененки, которая так жестко не очерчивала список разрешенных объектов торговли. Но с ЕНВД мы прощаемся...

Что произошло теперь?

В новой версии патентной системы налогообложения образца 2021 года это последнее предложение из подпункта 7 пункта 3 статьи 346.43 НК РФ исключили:

«....2) в статье 34643: г) в пункте 7 второе предложение исключить».

Это значит, что с 2021 года перечень объектов стационарной торговли, не имеющей торговых залов, для патентной системы налогообложения открыт!

Второе. По маркированным товарам, за исключением меховых изделий, обуви и лекарств, в 2021 году можно будет применять патентную систему налогообложения.

Троица групп товаров: изделия из меха, обувь и лекарства — уже с 2020 года выведена из-под патентной системы налогообложения. Но к маркировке присоединяются шины, фототовары, товары легкой промышленности, духи. Вопрос очень важный: можно ли по ним применять ПСН в 2021 году?

Ответ не столь очевиден, и дело вот, в чем. Применение патентной системы не содержит общего запрета на розничную торговлю товарами, подлежащими маркировке. Но есть закрытый перечень товаров (меховые изделия, обувь, лекарства), при торговле которыми нельзя применять ПСН (пп.1 п. 3 ст. 346.43).

ФЗ, вносящий изменения в патентную систему налогообложения с 2021 года, этот подпункт не затронул и не содержит упоминаний товаров, подлежащих маркировке.

Это значит, что пока можно сделать осторожный вывод: да, в 2021 году по новой группе подлежащих маркировке товаров можно будет применять ПСН.

Поставьте в календаре Мультибухгалтера задачи по своим клиентам-предпринимателям, по которым выберете переход на ПСН. Можно сразу создать такой список и добавлять в него ИП, если решили переводить его на патент. Не нужно вести экселевские таблички, блокноты и т.д., весь ваш календарь событий в Мультибухгалтере всегда под контролем и формируется автоматически!

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»