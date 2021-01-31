ПСН и УСН: подробный гид по совмещению режимов в 2021 году

Совмещение налоговых режимов в одном ИП — всегда бухгалтерская головная боль, так как нужно разделять по разным руслам то, что бывает трудно разделимым. Я составил гид по совмещению упрощенки и патентной системы индивидуальными предпринимателями в 2021 году. Начнем с ограничений, а дальше перейдем к раздельному учету.

Ограничения по доходам

На одной упрощенке можно доработать по доходам в 2021 году аж до 200 миллионов, но как только мы присоединяем к УСН патентную систему налогообложения, то сразу предельно возможный размер выручки в целом по ИП падает до 60 миллионов рублей. Иначе «слетим» с ПСН.

Как можно обойти ограничение по размеру выручки и все же проработать на ПСН, если скорее всего превысим допустимый порог, например, ближе к концу года?

В этом случае можно взять патент не на весь год, а только на тот период, в котором мы точно не перешагнем 60 миллионов в целом по выручке до конца действия патента.

Например, берем ПСН на 9 месяцев, предполагая, что в октябре, вероятнее всего, ограничение будет нарушено. Мы уже подробно рассматривали этот вопрос.

Ограничение по численности

Упрощенка ограничена по средней численности в 130 человек. Правда после порога в 150 миллионов по доходам и в 100 человек по средней численности увеличиваются налоговые ставки: 20% и 8% для «доходно-расходной» и «доходной УСН» соответственно. Но это по-прежнему все та же упрощенка.

Для ПСН средняя численность наемных работников, рассчитанная по правилам статистики, не должна превышать за налоговый период 15 человек в совокупности по всем патентным видам деятельности, осуществляемым индивидуальным предпринимателем.

Тех работников, которые заняты в видах деятельности на УСН в расчет ограничений не берем (Письмо Минфина от 20.09.2018 N 03-11-12/67188 со ссылкой на Определение Верховного суда по этой теме).

Исходя из этого, максимальная средняя численность работников у ИП может быть 145 человек: 130 на УСН и 15 на ПСН.

Правда я встретил и противоположное мнение, что исходя из нормы пп. 15 п. 3 ст. 346.12 НК РФ, речь идет о максимальном количестве в целом по ИП. Но думаю, что все же первый подход правильный.

Для этого нужно вести раздельный учет работников. Легче всего с работниками, которых прямо можно отнести к конкретному виду деятельности. Например, продавцы в точках на патенте или работники, скажем, занятые только в услугах на упрощенке. Это всегда можно подтвердить «штаткой» и трудовыми договорами.

Что касается общего персонала, администраторов, менеджеров, бухгалтеров (если таковые не на аутсорсе), то с ними сложнее. Их придется включать в расчет при ПСН. Так что наращивание «общепроизводственного персонала» сузит возможности применения ПСН по численности.

Кстати, если по договорам ГПХ трудятся самозанятые, то их в расчет ограничений по численности включать не нужно (Письмо Минфина России от 05.11.2020 N 03-11-11/96015).

Ограничение по остаточной стоимости ОС

Для деятельности на патентной системе налогообложения ограничений по остаточной стоимости основных средств не установлено.

Для предпринимателей на УСН остаточная стоимость ОС, определенная по правилам бухгалтерского учета, не должна превышать 150 миллионов рублей. При этом нужно учитывать остаточную стоимость тех ОС, которые используются только при УСН (Письмо Минфина от 06.03.2019 № 03-11-11/14646). Стоимость ОС, используемых только в патентной деятельности, на возможность применения УСН не влияет.

Т.е. основные средства — это та область, где законодательство о бухгалтерском учете «залезает» на деятельность ИП.

Конечно, это огромные значения, и как писал классик русской литературы «редкая птица долетит до середины Днепра...». Но ограничения существуют.

Если ОС одновременно используется в обоих видах деятельности, то думаю, что оно должно приниматься при расчете лимита по УСН как полноценная единица.

Ограничение по совмещению налоговых режимов для одного вида деятельности в одном регионе

Когда-то было совершенно шальное, по-другому не назовешь, письмо ФНС (Письмо ФНС России от 28.03.2013 N ЕД-3-3/1116), в котором говорилось: ИП на территории одного субъекта не вправе в отношении части сдаваемых в аренду нежилых помещений, принадлежащих ему на праве собственности, применять ПСН, а в отношении остальной части сдаваемых в аренду нежилых помещений, применять, например, УСН.

Актуальная позиция совершенно другая: совмещение УСН и ПСН в одном регионе по одному и тому же виду деятельности, но на разных объектах разрешено (Письмо Минфина от 05.04.2013 № 03-11-10/11254).

Раздельный учет доходов и расходов

Совмещение ПСН и УСН потребует ведения двух книжек: одна для ПСН, другая для упрощенки.

ИП, совмещающие УСН и ПСН, обязаны вести раздельный учет доходов и расходов. В случае невозможности разделения расходов при исчислении налоговой базы по налогам, исчисляемым по разным специальным налоговым режимам, эти расходы распределяются пропорционально долям доходов в общем объеме доходов, полученных при применении указанных специальных налоговых режимов (п. 8 ст. 346.18 НК РФ).

Вариант 1: совмещаем ПСН и упрощенку с объектом «доходы»

Это самый простой вариант, так как нужно разделить только доходы и страховые платежи, а с самими расходами возиться не нужно.

Обычно доходы распределить проще, чем расходы, например, по кассовым аппаратам в точках на разных системах, или, если доходы от УСН приходят только от корпоративных клиентов по банку.

«Засада» может быть, когда в одной точке идет совмещение ПСН и УСН по группе товаров, которыми, например, нельзя торговать на патентной системе (автомасла в магазинах запчастей или некоторые группы товаров, подлежащие маркировке). При этом может быть один кассовый аппарат с двумя отделами, настроенными на разные системы налогообложения. Экваринговые платежи приходят «в одной куче», и бывает крайне трудоемко делить их по видам деятельности, сопоставляя с отчетами о розничных продажах.

Теперь о распределении страховых взносов. Страховые взносы с оплаты труда работников, занятых только в деятельности на ПСН или УСН, распределяем «прямо» и с этим никаких неоднозначностей нет.

Что касается страховых взносов с оплаты труда работников, занятых сразу в деятельностях по двум режимам налогообложения, а также страховых взносов ИП «за себя» — их распределяют пропорционально долям доходов в общем объеме доходов, полученных при применении указанных специальных налоговых режимов (Письмо Минфина России от 29.12.2020 N 03-11-03/4/116148).

Самой методики распределения по долям доходов Налоговый кодекс не устанавливает, ограничиваясь лишь общим положением о необходимости такой работы и отправной точки в виде пропорции доходов.

Поэтому нужно самостоятельно закрепить порядок расчета в своей учетной политике, например:

«В целях уменьшения суммы налога, уплачиваемого при применении патентной системы налогообложения и упрощенной системы налогообложения на сумму уплаченных страховых взносов с оплаты труда работников, занятых в обоих видах деятельности, а также на сумму страховых взносов, уплаченных индивидуальным предпринимателем, применяется следующая методика расчета: расчет производится ежемесячно;

в расчет принимаются фактически уплаченные страховые взносы в данном месяце;

в расчет принимаются доходы по „кассовому методу“, фактически полученные в данном месяце;

распределение производится пропорционально долям доходов в общем объеме доходов, полученных при применении указанных специальных налоговых режимов, в соответствии с порядком, определенным выше.»

Уточнение по поводу «фиксированных» страховых взносов: периодичность их уплаты в течение года не регламентируется. Поэтому нужно самим решить, как выгоднее их уплачивать, в какой сумме и в каком месяце, исходя из соотношений выручки. От этого зависит их доля для ПСН и УСН.

Вариант 2: совмещаем ПСН и упрощенку с объектом «доходы, уменьшенные на величину расходов»

Это более сложный вариант, так как нужно распределять еще и расходы.

Первый этап. Мы так же распределяем страховые платежи, как и в первом варианте, уменьшая на них сумму налога при ПСН и включая нужную часть в расходы при УСН.

Второй этап. Распределяем сами расходы. Берем пропорцию, в которой учитываем фактически оплаченные расходы в данном месяце, а также выручку этого же месяца. Определяем долю, относящуюся к УСН, и берем ее в расходы.

Третий этап. Если есть основные средства, занятые в обоих видах деятельности, нужно определить, какую долю мы можем включить в расходы при УСН.

Оплаченная стоимость ОС принимается в расходы равными частями поквартально в течение года. В таком случае привязку целесообразней делать не к месяцу, а к кварталу.

При этом можно «заморочиться» и выбрать какой-либо физический показатель для распределения. Например, если есть привязка к площади помещений или часам работы. Или все же принимать в расходы стоимость ОС, но пропорционально выручке, определенной ежеквартально.

Например, в учетной политике можно установить следующее:

«Стоимость основных средств, одновременно занятых в деятельности, по которой применяется патентная система налогообложения и упрощенная система налогообложения, принимается в расходы при упрощенной системе по следующей методике: определяется сумма расходов на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств, удовлетворяющая критериям включения в расходы при применении упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.16 НК РФ;

определенная выше сумма расходов распределяется пропорционально долям доходов в общем объеме доходов, полученных при применении указанных специальных налоговых режимов;

расчет производится ежеквартально;

в расчет принимаются доходы по „кассовому методу“, фактически полученные в данном квартале.»

Вот основные моменты по совмещению двух режимов «в отдельно взятом ИП». Удачи вам и по возможности полной отдачи от совмещения режимов с минимумом головной боли от ведения раздельного учета!

А в Мультибухгалтере вышло долгожданное обновление — мобильное приложение для бухгалтера! Уведомления о новых и выполненных задач, сообщения клиентов, напоминания, события, полезная информация и база организаций теперь в вашем телефоне. Регистрируйтесь, чтобы получить бесплатный тест-драйв полного функционала сервиса на целый месяц!

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»