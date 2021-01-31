Когда на одном патенте ИП может работать в других регионах и даже за границей

В общем случае патентная система работает по принципу «где родился, там и пригодился», т.е. на территории того субъекта РФ, где взят патент. Кроме того, внутри субъекта может быть свое разделение по зонам-группам муниципальных образований с различной стоимостью патента, тогда патент будет действовать на еще более узкой территории.

Хочешь работать вне зоны, на которую получил патент, бери еще один. Такая логика хорошо объяснима при точной привязке деятельности к местности. Например, магазин или ресторан, который не будет как «Ходячий замок» перемещаться с места на место.

Но есть виды деятельности, которые жестко не привязаны к месту получения патента и могут действовать по всей стране и даже за ее пределами. То есть, получив патент в своей родной ИФНС, можно работать с заказчиками из разных регионов.

Разберем некоторые такие вне-территориальные виды деятельности на ПСН:

1.Разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе системного программного обеспечения, приложений программного обеспечения, баз данных, web-страниц, включая их адаптацию и модификацию

Если ИП получил патент по указанному виду предпринимательской деятельности в субъекте РФ, на территории которого осуществляется такая деятельность, то налогоплательщик в отношении ее вправе применять ПСН при оказании услуг заказчикам из других субъектов РФ и иностранных государств (Письмо Минфина России от 06.08.2019 N 03-11-11/59081).

Местонахождение заказчика услуг по разработке компьютерного программного обеспечения и т.д., их адаптации и модификации не влияет на право применять ПСН.

2.Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг

Если договоры на оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом заключаются в субъекте РФ, в котором получен патент, а в другом субъекте РФ находится только пункт назначения (отправления) груза в рамках указанных договоров, налогоплательщик вправе не подавать заявление на получение патента в другом субъекте РФ и, соответственно, вправе осуществлять указанный вид деятельности в рамках одного патента, полученного по месту постановки на учет в налоговых органах.

То есть предприниматель при осуществлении такой деятельности не ограничен территорией субъекта, в котором он получил патент. Поэтому в рамках полученного патента он может осуществлять перевозки грузов и в другие регионы. Главное, чтобы договор на перевозку был заключен в субъекте РФ по месту получения патента. В таком случае получение патента в других регионах не требуется.

Таких разъяснений накопилось уже много, вот некоторые письма: Письмо Минфина России от 29.12.2020 N 03-11-11/115725, Письмо Минфина России от 30.12.2020 N 03-11-11/116625, Письмо Минфина России от 28.06.2019 N 03-11-11/47410.

3.Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий; переработка и консервирование фруктов и овощей; производство молочной продукции

Виды деятельности подобного типа не накладывают каких-либо ограничений на то, кому идет сбыт.

Вот как это разъясняет Минфин применительно к производству хлебобулочных изделий (Письмо Минфина России от 21.02.2019 N 03-11-11/11319): «Для целей применения ПСН в отношении указанного вида предпринимательской деятельности порядок реализации хлебобулочных и мучных кондитерских изделий собственного производства покупателям значения не имеет.»

Эту аналогию можно распространить и на другие схожие по типу виды деятельности, например, на переработку и консервирование фруктов и овощей или производство молочной продукции.

4.Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых

Такие услуги можно оказывать даже с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет. ИП, при наличии патента в воем регионе, вправе применять ПСН и при оказании данных услуг заказчикам из других субъектов РФ и иностранных государств (Письмо Минфина России от 26.04.2018 N 03-11-12/28615).

5.Деятельность, специализированная в области дизайна, услуги художественного оформления

С этим видом деятельности сложнее. С одной стороны, такие услуги на ПСН можно оказывать дистанционным способом посредством сети Интернет (Письмо Минфина России от 05.11.2020 N 03-11-11/96015, Письмо Минфина России от 21.01.2020 N 03-11-11/2946).

А что такое дистанционный способ? Это значит, что заказчик может находиться, где угодно, а услуги могут оказываться без привязки к какому-то физическому объекту, т.е. на уровне концепта, схемы, планировки и т.д. Тогда и заказчик может быть откуда угодно.

С другой стороны, если договор заключен на конкретный объект и этот объект расположен вне зоны, на которой получен патент, то потребуется получение нового патента или другая система налогообложения.

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Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»