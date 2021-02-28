Поспешили, погорячились: а можно ли отказаться от уже взятого патента?

Бывает и так: перешли на ПСН, посчитали и подумали, а зачем вообще его взяли, и можно ли как-то отказаться от этого патента? Например, рассчитывали на одни показатели, а выручки практически нет, и лучше бы вообще на упрощенке работали…

К сожалению, ПСН – как налоговые кандалы. Если взяли патент, то самим отказаться от него уже практически невозможно... так что нужно быть с патентом осторожней.

Маневр можно сделать на стадии «с подачи заявления до получения патента». После того, как патент уже начал действовать, возможны только «утрата права» или «прекращение деятельности». Из этого скудного набора нужно и выбирать решения, подходящие для прерывания действия ПСН.

Первый случай - «легкий».

Заявление подали, но передумали брать патент до момента начала осуществления деятельности

Датой постановки ИП на учет в качестве налогоплательщика, применяющего ПСН, является дата начала действия патента (п. 1 ст. 346.46 НК РФ). Пока этот момент не наступил, вы еще свободны от ПСН.

ИП, подавший заявление на применение патентной системы, до даты постановки на учет в качестве налогоплательщика, применяющего данную систему налогообложения, может принять решение о неприменении данной системы налогообложения, сообщив об этом налоговому органу (Письмо Минфина России от 20.02.2015 N 03-11-12/8152).

Даты получения патента и начала его действия могут не совпадать, а для отказа критична именно дата начала действия патента. Хотя нужно заметить, что ранее ФНС высказывала позицию о том, что отказ возможен только до наступления срока выдачи патента, а потом уже все, «добро пожаловать» на эту систему (Письмо ФНС России от 04.06.2013 N ЕД-4-3/10187).

Никаких установленных форм заявлений на этот случай нет, так что нужно писать самим в свободной от предрассудков форме.

Передумали, но патент уже начал действовать

После начала действия патента, т.е. регистрации ИП в качестве налогоплательщика, применяющего ПСН, добровольно отказаться от патента нельзя. Взяли патент – нужно его оплатить, без права побега.

Но есть два предусмотренных Налоговым кодексом случая, когда действие патентной системы прекращается:

если ИП утратил право применения ПСН;

если ИП прекратил предпринимательскую деятельность, в отношении которой был взят патент.

Первый случай принудительный – нарушение разрешенных условий применения ПСН, как способ избавиться от ненужного патента – уж очень экстремален и трудно реализуем. Ведь чтобы «слететь» с ПСН нужно, например, превысить среднюю численность в 15 человек или выручку в 60 миллионов. При рознице – метраж в 150 кв. м., или начать под этим видом деятельности торговать подакцизными товарами…

Второй случай – прекращение вида деятельности, на который был получен патент. Добровольным его как-то не назовешь, скорее из разряда «так сложилась жизнь моя…».

Ведь если ИП прекратил предпринимательскую деятельность до истечения срока действия патента, то налоговым периодом признается период с даты начала действия патента до даты прекращения такой деятельности (п. 3 ст. 346.49 НК РФ).

При этом величина налога, уплачиваемая в связи с применением ПСН, подлежит перерасчету исходя из фактического периода времени осуществления указанного вида предпринимательской деятельности в календарных днях (Письмо ФНС России от 05.04.2019 N СД-4-3/6369@, Письмо Минфина России от 23.09.2013 N 03-11-09/39218).

В течение 10 календарных дней со дня прекращения предпринимательской деятельности об этом нужно подать заявление в налоговую (п. 8 статьи 346.45 НК РФ). Форма заявления установлена Приказом ФНС России от 04.12.2020 N КЧ-7-3/882@.

Прекращение вида предпринимательской деятельности – это не универсальный способ избавления от патента. Но если получен патент, и не превышены разрешенные условия его применения, то сейчас это единственный способ прервать действие уже полученного патента, который, кроме того, приводит к пересчету его стоимости.

Четкой формулировки, что такое «прекращение вида предпринимательской деятельности», нет. Этот термин имеет общий смысл, и в практических целях нужно исходить из контекста, т.е. действовать исходя из обстоятельств в каждом конкретном случае.

Например, взяли патент на один торговый объект, но деятельность по нему прекратили, расторгли договор аренды. Тогда этого объекта «физически» нет, и нужно представить заявление о прекращении предпринимательской деятельности по этому объекту с указанием номера патента.

Другая ситуация: в патенте указаны две точки, а впоследствии одну закрыли. В этом случае прекращения предпринимательской деятельности нет, а речь идет об уменьшении показателей. Увы, пересчет патента при уменьшении количества объектов в рамках ПСН не предусмотрен (Письма Минфина России от 23.06.2015 N 03-11-11/36170, от 24.10.2014 N 03-11-11/53884).

Выводы

От взятого патента практически невозможно отказаться. Так что, если не уверены, берите патент на маленький срок, например, месяц или квартал. При необходимости можно потом дооформить и новые. Но есть минус – придется все время быть в тонусе, отслеживать сроки, платежи и т.д. по всем взятым патентам, что увеличивает риск ошибок. Если берете один патент сразу по нескольким объектам, то учтите, что если один из них закроете, то пересчет в сторону уменьшения не сделаете. Если есть неопределенность, берите отдельные патенты, чтобы потом иметь возможность их «отстегнуть» и не переплачивать.

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Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»