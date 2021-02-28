Не бухгалтерское это дело – налоги считать, а работа «консультанта по налогам и сборам». Новый профстандарт Минтруда!

Опубликован проект профессионального стандарта «Консультант по налогам и сборам». Утверждает стандарт Минтруд, а разработчиком выступили «Палата налоговых консультантов» и еще ряд организаций. Все они указаны в этом проекте.

Предлагается стандартизировать и ввести отдельную профессию «Консультант по налогам и сборам (налоговый консультант)».

Цель профессии — квалифицированно содействовать в полном и своевременном исчислении, уплате, удержании и перечислении налогов, сборов и взносов.

Содействовать налоговый консультант будет сообразно своей квалификации, начиная от первичного учета, составления и проверки счетов-фактур для НДС-ников, и до, собственно, исчисления налогов, страховых взносов, формирования деклараций, общения с налоговой, включая ответы на требования, запросы, возражения на акты, жалобы и т.д., налогового планирования, выработки налоговой учетной политики.

Группа занятий, указанная в профстандарте, к которой относится налоговое консультирование — вовсе не бухгалтеры, а юристы и экономисты.

А кто же мы с вами такие, уважаемые коллеги? Вот человек примерно на 60% состоит из воды. А наша с вами профессия на сколько состоит из общения с налоговой, расчета налогов, сдачи деклараций и всего того, чем заняты наши головы, считай, круглый год?

Или сколько статей на «Клерке» посвящены «чистому» бухучету, а сколько налоговым правоотношениям?

Если вы бухгалтер-аутсорсер и ведете своих клиентов, то, скорее всего, все перечисленное выше уже есть в вашей профессии. И также, скорее всего, вы называете себя бухгалтером, а не налоговым консультантом.

Кроме того, в профессиональном стандарте «Бухгалтер» в трудовой функции также указано: ведение налогового учета, составление налоговых расчетов и деклараций, налоговое планирование.

Получается, что функции консультанта по налогам и сборам уже «зашиты» в бухгалтерскую профессию. Просто их, как экзоскелет фантастического создания, взяли и вынесли наружу. В таком сублимированном, чистом виде, очищенном от земного бухгалтерского учета.

На мой взгляд, такое разделение обосновано и может иметь место:

личные доходы физлиц, декларации по форме 3-НДФЛ, имущественные налоги — чистая область налогового учета. Тогда и специалисты, оказывающие такие услуги, будут налоговыми консультантами, а не бухгалтерами;

подразделения организаций, юристы, консалтинговые фирмы, специализирующиеся на сопровождении сделок, споров с налоговой, т.е. юридическая область с налоговым профилем — такие специалисты, опять, же будут налоговыми консультантами, юристами по налогам и т.д.

А пока мы, бухгалтеры-аутсорсеры, да и просто бухгалтеры можем про себя говорить: бухгалтер и налоговый консультант в одном лице.

И для нас, бухгалтеров, есть Мультибухгалтер не CRM для продаж, а специализированное решение. Помогает работать, вести больше клиентов и «не зашиваться». Составляет график налоговых и отчетных событий по организациям, распределяет их по сотрудникам, быстро вводит нового клиента в работу, заполняет документы, выставляет и рассылает счета контрагентам и многое другое. Подключайтесь и не тратьте ресурсы на ручную работу!

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Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»