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Налоговая по «встречке» запросила скриншоты всей переписки по электронной почте. Что ответить на это?

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Гоголевский Вий, чтобы видеть, просил своих подручных поднять ему веки. Налоговая, чтобы увидеть все, выставляет требования по встречным проверкам с запросами документов по контрагентам и сделкам. Дело  обычное: запрашивают договоры, счета-фактуры, накладные, акты. Но требования по «встречкам» по своему объему все растут и растут, а изыски формулировок могут ввести в ступор. 

Вот, например, пришло требование с запросом всей переписки по электронной почте:

Директор фирмы, получив такой запрос, сказал, что он не может предоставить такие скриншоты. Дело в том, что они с менеджерами в процессе согласования деталей контракта не стесняются в выражениях своих эмоций…

Можно так и написать в налоговую, что деловая переписка между лицами, выступавшими от имени организации, содержит ненормативную лексику,  в связи с чем не может быть представлена в адрес налоговой…

Но все же как реагировать на такие запросы? Универсального, шаблонного ответа нет. Нужно исходить из обстоятельств договора (сделки), а также того, насколько стороны заинтересованы в подтверждении каких-либо коммуникаций. Вот несколько вариантов.

Вариант первый, при котором документы со скриншотами в налоговую не представляются. В самом договоре не закреплены положения о юридической значимости обмена через электронную почту.

«Запрашиваемые вами документы, содержащие снимки экранов компьютера с отображением сообщений электронной почты, не являются основаниями  для начисления налогов, не определены сторонами договора в качестве имеющих юридическую силу документов. Бухгалтерским и налоговым законодательством сроков хранения указанных документов не предусмотрено. В связи с этим запрашиваемые документы не представляются.»

Вариант второй, при котором скриншоты переписки по электронной почте представляются выборочно. В договоре также  не закреплены положения о юридической значимости обмена через электронную почту.

«Документы, содержащие снимки экранов компьютера с отображением сообщений электронной почты, не являются основаниями для начисления налогов и не определены сторонами договора в качестве имеющих юридическую силу документов. Бухгалтерским и налоговым законодательством сроков хранения указанных документов не предусмотрено. Организация не имеет технической возможности систематизировать и сделать скриншоты всей переписки за период с **** года. В связи с этим представляем вам выборочные снимки экрана с сообщениями электронной почты на *** листах.»

Вариант третий. В договоре закреплены положения о юридической значимости обмена через электронную почту и прописан документооборот, который может через нее осуществляться.

« Представляем вам снимки экрана сообщений электронной почты, содержащие информацию в соответствии с пунктом *** договора. Что касается прочей переписки с контрагентом, то исходя из отсутствия технической возможности систематизировать и сделать скриншоты всей переписки за период с **** года, представляем вам выборочные снимки экрана с сообщениями электронной почты на *** листах».

И, собственно говоря, если электронная переписка не велась, то можно так и ответить, что обмен информацией и документами с использованием почтовых серверов не использовался.

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Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
Мультибухгалтер
Сервис для управления бухгалтерской фирмой
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