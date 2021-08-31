Наконец-то на ПСН будет легче работать: ФНС разрешила корректировать патент в сторону его уменьшения!

Да, я — бухгалтер. И да, я за налоговые декларации и против всяких патентов. Не люблю я патенты! Налоговые декларации — это отлажено и это работает. Ты рассчитал налог, заявил его, и есть законный способ этими цифрами управлять, например, подать уточненку.

Патент — это бумага, которую ты подал в какой-то счастливый момент просветления или, наоборот, помутнения сознания. Тебе дали другую бумагу, и ты на основании ее работаешь. Потом что-то у тебя изменилось: поменял адрес, указанный в этой бумаге-патенте, уменьшил площадь, уволил сотрудников — мало ли что еще, и наглухо встрял: должен продолжать платить с того, чего уже нет! Ведь патент — не декларация, уменьшение показателей в ПСН не зашито. В НК РФ никакого мануала по этому поводу нет. Так что жизнь на патенте оказалась гораздо сложнее, чем на почившей вмененке.

Но вот произошла ручная настройка, и сама ФНС, как говорят, довела до заинтересованных лиц разъяснения, что патент можно скорректировать в строну уменьшения (Письмо ФНС России от 16.07.2021 N СД-4-3/10084@).

Технология такая: 1) Подаем заявление на получение нового патента (взамен раннее действующего) не позднее, чем за 10 дней до даты начала осуществления деятельности с уменьшенными показателями и (или) деятельности по новому адресу. 2) Подаем заявление в произвольной форме о перерасчете суммы налога, уплаченного по ранее действовавшему патенту, исходя из срока действия данного патента с даты начала его действия до даты прекращения действия, указанной в заявлении.

Порядок непростой и несколько пугает, так как нужно получать новый патент, писать заявление в свободной форме, а свободное творчество — не самая сильная сторона налоговых правоотношений. Налоговая на местах должна будет все это переварить, аннулировать старый патент, пересчитать его сумму и выдать новый. Сложно, но уже лучше, чем ничего! Надеемся, что такую штуку зашьют в НК РФ.

И вот, бонусом возможная форма такого заявления:

Заявление о пересчете патента в связи с изменением адреса осуществления деятельности и уменьшении физических показателей

В связи со сменой адреса и уменьшением физических показателей, на основании разъяснений ФНС от от 16.07.2021 N СД-4-3/10084@, мной ** .**. 2021 года подано заявление на получение нового патента взамен ранее действующего №**************** .

Прошу Вас осуществить пересчет суммы налога, подлежащего уплате по патенту №**************** с даты начала его действия **.**.2021 года по ** .**. 2021 года, т.е. по дату подачи заявления на получение нового патента.

С уважением, Ваш преданный налогоплательщик.../Ф.И.О/

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Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»