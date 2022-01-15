Какие вызовы готовит законодательство бухгалтерскому бизнесу в 2022-23 годах?

Сейчас бухгалтерский бизнес на подъеме. В бухгалтерский аутсорсинг уже влились не только банки, но и мобильные операторы. И наш любимый «Клерк» тоже пополнил ряды аутсорсинговых фирм.

Долгое время «лобби» бухгалтерскому бизнесу обеспечивала само государство. Расчет и уплата налогов — такое сложное дело, а общение с налоговой происходит в таком темпе (сыплются требования, как из рога изобилия), что без профессиональной помощи не обойтись. Эту нишу закрывают бухгалтеры и бухгалтерские фирмы.

Безусловно, для бизнеса оплата бухгалтерских услуг — это доп. нагрузка, сопряженная с уплатой налогов. Будет ли то длиться вечно, и каких изменений, способных перенастроить рынок бухгалтерских услуг, стоит ожидать в ближайшие два года?

УСН-онлайн и переход на «бухобслуживание» напрямик в налоговые инспекции

Первым удачным экспериментом по расчету налога в онлайн-режиме без участия бухгалтеров стал налог на профессиональный доход. Да, эта категория «самозанятых» граждан не является безусловными клиентами бухгалтерских фирм, но все же отток потенциальных клиентов в эту налоговую нишу есть.

Следующий эксперимент начнется в 2022 году и будет более масштабным. Это новый режим — автоматизированная упрощенная система налогообложения.

Основа нового режима в том, что налогоплательщиков (организаций и индивидуальных предпринимателей) освободят от ведения учета и сдачи деклараций, а инспекции сами будут рассчитывать налог. Сведения о доходах и расходах будут брать с помощью ККТ и от уполномоченных банков, а налог будет считаться ежемесячно.

Новый режим освобождает от уплаты страховых взносов, а ИП — и от уплаты фиксированных платежей. Но ставки при этом будут повышены относительно «обычной упрощенки»:

8% — для доходов;

20% — для доходов, уменьшенных на расходы;

3% — минимальный налог.

Выплачивать заработную плату сотрудникам будет можно только через банк, который будет удерживать и перечислять в бюджет НДФЛ.

Новый налоговый режим — «автоматизированная УСН» — будет возможен при численности не более 5 человек и при доходах не выше 60 млн рублей.

Понятно, что вовлеченными в уплату налогов станут сами инспекции и банки, и участие бухгалтерских фирм в этом процессе уже не потребуется.

Пока это только эксперимент и только для налогоплательщиков с ограничениями по численности даже еще меньше, чем разрешено предпринимателям на патентной системе. Но концептуально «автоматизированная УСН» — это огромный шаг в сторону самого сложного: дистанционно в автоматизированном режиме учитывать не только доходы, но и расходы налогоплательщиков силами налоговой инспекции.

Тем самым намечен путь эволюции налоговой системы, постепенный переход на учет налоговых обязательств не налогоплательщиками, а налоговиками. Основа такого учета — фиксация доходов и расходов через ККТ и банковские платежи.

Что это значит для бухгалтерского бизнеса? Передел рынка и отток части действующих и потенциальных клиентов.

Единый налоговый платеж и единая дата уплаты налогов

Это законопроект, о тотальной перекройке налогового кодекса с 2023 года. Планируется, что налоги нужно будет уплачивать единым платежом на единый счет с единым сальдо расчетов, сроки уплаты большинства налогов будут приведены к единой дате — 25 числу.

ФНС сама будет перераспределять налоги, и в принципе не будет возможна ситуация переплаты при наличии недоимки.

Декларации остаются, но вдобавок к ним нужно будет подавать уведомление об уплате налогов.

Агентский НДФЛ будем платить ежемесячно 25-го числа в сумме, исчисленной за периоды с 20 числа предыдущего месяца по 19 число текущего месяца.

Вдаваться в аналитические частности пока рано, но указатель со стрелкой установлен: в какую сторону смотреть, уже понятно.

Что это значит для бухгалтерского бизнеса? Будет полная перестройка графика уплаты налогов и коммуникаций с клиентами, новые методы планирования уплаты налогов.

Электронный кадровый документооборот

Скала, которую тяжело сдвинуть и забрать у работодателя и аутсорсера — это расчет заработной платы. Автоматизированная УСН этот вопрос решила хирургически в части взносов, удалив их за счет увеличения налоговых ставок, а в части расчета заработной платы — пока нет.

Но учитывая ограничения по численности, вряд ли расчет заработной платы имеет сложный характер и, скорее всего, сводится к типовым сценариям, которые в принципе можно унифицировать.

Электронный кадровый документооборот и взаимодействие через портал «Работа в России» могут быть стратегически направлены на решение этих вопросов.

Вывод: блок трудовых отношений постепенно будет размываться. И для простых решений, где не требуется многофакторный расчет заработной платы, а также в части функций, будет переходить на аутсорсинг напрямую к государству.

Выводы

Этот предновогодний текст вовсе не говорит. что все, «прикрывают лавочку». Бухгалтерский аутсорсинг жив и будет жить! Но, вероятнее всего, трансформации услуг не избежать. Изменения — как ножницы, вырезающие из бумаги новогодние снежинки: бумага уже никогда не будет прежней.

N-ую часть налоговых отношений будет администрировать сама налоговая, а n-ую — вспомогательные онлайн-сервисы. Там, где требуется налоговое представительство — профессиональный участник отношений — останется аутсорсинг. Если такое участие будет конкурентным по цене, то будет и востребованным.

Самое главное, что пока нет чипов, чтобы напрямую коннектиться со всеми этими порталами. Руки для ввода и голова для осмысления все равно нужны. Ведь многие типы автоматизации не могут существовать без информации, передаваемой налогоплательщиком и работодателем в эти самые системы.

Бухгалтерским фирмам нужно укреплять свои позиции за счет автоматизации бизнес-процессов. Посмотрите сервис Мультибухгалтер, он действительно позволяет бухгалтерским фирмам наращивать клиентскую базу без одновременного роста численности самой фирмы. Стройте структуру, распределяйте роли и задачи, общайтесь с клиентами и друг с другом через мобильное приложение. График сдачи отчетности и уплаты налогов формируется автоматически!

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