Страховые взносы в 2026 году: что поменялось

В 2026 году вступили в силу сразу несколько изменений в страховых взносах. Разбираем основные изменения.

В 2026 году вступили в силу сразу несколько изменений в страховых взносах. Часть нововведений коснулась малого бизнеса, другая — порядка начисления взносов за руководителей и выплат дистанционным работникам. Разбираем основные изменения.

Что изменилось для малого и среднего бизнеса

Компании и ИП из реестра МСП по-прежнему могут применять пониженный тариф страховых взносов. Однако в 2026 году скорректировали условия предоставления льгот для отдельных категорий бизнеса.

В частности, изменения затронули перечень кодов ОКВЭД, которые дают право на применение пониженных тарифов. Поэтому организациям, использующим льготы, стоит убедиться, что основной вид деятельности соответствует действующим требованиям.

Что проверить компании

Перед сдачей отчетности стоит убедиться, что:

организация включена в реестр МСП,

основной код ОКВЭД соответствует условиям применения льготы,

доходы по льготируемому виду деятельности подтверждаются документально,

в учетной системе корректно настроены тарифы страховых взносов.

Актуальные разъяснения по применению тарифов публикуются на сайте ФНС России и Социального фонда России.

На сколько выросла предельная база по страховым взносам

С 1 января 2026 года предельная величина базы для исчисления страховых взносов составляет 2 979 000 рублей. Соответствующее значение утверждено Постановлением Правительства РФ от 31.10.2025 № 1705.

Для сравнения: в 2025 году предельная база составляла 2 759 000 рублей.

На это стоит обратить внимание работодателям, которые выплачивают сотрудникам высокие зарплаты. От предельной базы зависит размер страховых взносов после достижения определенного уровня дохода.

Страховые взносы за директоров без зарплаты

Одно из самых обсуждаемых нововведений коснулось руководителей организаций.

С 2026 года для единоличных исполнительных органов коммерческих организаций вводится механизм вмененного дохода для целей начисления страховых взносов.

Что это означает? Страховые взносы за директора придется начислять даже в случаях, когда заработная плата отсутствует либо оказывается ниже установленного МРОТ.

Почему ориентируются на МРОТ

Если организация не выплачивает руководителю заработную плату, это не означает автоматического отсутствия обязательств по страховым взносам.

Контролирующие органы исходят из того, что труд работника должен быть оплачен, а заработная плата за полностью отработанный месяц не может быть ниже установленного федерального МРОТ.

Поэтому компаниям, в которых директор формально числится в штате без начислений, стоит оценить возможные риски при проверках.

Сколько ИП будут платить за себя в 2026 году

Для индивидуальных предпринимателей вырос размер фиксированных страховых взносов.

За 2026 год ИП должны уплатить 57 390 рублей независимо от того, получали они доход или нет (п. 1.2 ст. 430 НК РФ).

Обязанность распространяется на всех предпринимателей, кроме отдельных случаев освобождения, предусмотренных законодательством. Как и раньше, помимо фиксированного платежа может возникнуть обязанность по уплате дополнительного взноса в размере 1% от доходов.

Дополнительный взнос 1%: что изменилось

Максимальный размер дополнительного взноса за 2026 год теперь составляет 321 818 рублей.

Также уточнили порядок расчета для предпринимателей на специальных налоговых режимах:

Для ИП на УСН с объектом «Доходы» порядок остается прежним: дополнительный взнос рассчитывается с суммы доходов, превышающих 300 000 рублей за год.

А вот для предпринимателей на УСН «Доходы минус расходы» и ЕСХН спорный вопрос наконец был закреплен в Налоговом кодексе. С 2026 года прямо установлено, что для расчета дополнительного взноса используется разница между доходами и расходами, учитываемыми для целей налогообложения.

Как подготовиться к изменениям

Изменения по страховым взносам — только часть задач, с которыми сталкивается бухгалтер в 2026 году. Нужно учитывать новые правила по НДС, отчетности, работе в 1С и другим участкам налогового и бухгалтерского учета.

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Компенсация дистанционным работникам за личное оборудование

С июля 2026 года вступили в силу изменения, касающиеся взносов на травматизм при компенсации расходов дистанционных работников.

Многие сотрудники используют для работы собственные ноутбуки, компьютеры, мобильные телефоны и интернет. Работодатель вправе компенсировать такие расходы.

Теперь выплаты в пределах установленного лимита не облагаются страховыми взносами на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Льгота действует в двух случаях:

компенсация выплачивается в размере до 35 рублей за рабочий день,

работник подтверждает фактические расходы документами.

Какие документы понадобятся для подтверждения компенсации

Несмотря на появление льготы, оформлять такие выплаты необходимо аккуратно.

В первую очередь рекомендуется закрепить порядок компенсации в локальном нормативном акте либо дополнительном соглашении к трудовому договору.

Также желательно определить:

какое оборудование используется сотрудником,

размер компенсации,

порядок подтверждения расходов,

сроки выплаты.

Если компания компенсирует фактические расходы сверх установленного лимита, понадобятся подтверждающие документы: чеки, квитанции, счета за интернет, мобильную связь и другие затраты, связанные с выполнением трудовых обязанностей. Отсутствие документов может стать основанием для спора с проверяющими.

Где можно ошибиться

Обратите внимание на три ключевые направления, по которым возникает большинство претензий.

Ошибки при применении льготных тарифов

Компании не отслеживают изменения в перечне ОКВЭД или продолжают использовать льготу после утраты права на нее.

Ошибки по руководителям

Организация не начисляет зарплату директору либо устанавливает выплаты, не соответствующие требованиям ТК РФ.

Ошибки при компенсациях дистанционным работникам

Работодатель выплачивает компенсацию без локального акта, соглашения или подтверждающих документов.

Каждая из этих ошибок может привести к доначислению страховых взносов и дополнительным вопросам со стороны контролирующих органов.

Что теперь проверять бухгалтеру перед сдачей отчетности

Перед подготовкой РСВ и других отчетных форм стоит провести небольшую внутреннюю проверку: