Договор с самозанятым. Как правильно составить

Кто такие самозанятые и почему с ними выгодно работать

Самозанятыми могут выступать физические лица и индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налоговый режим — налог на профессиональный доход. Регулируется их деятельность законом 422-ФЗ. Также появляется все больше нюансов по работе с самозанятыми, поэтому ФНС и Минфин периодически выпускают разъяснения в письмах.

Основные условия работы в статусе самозанятого:

Объектом налогообложения выступают доходы от реализации работ, услуг, имущественных прав, а также товаров собственного производства.

За год можно заработать не более 2,4 млн рублей.

Нельзя нанимать сотрудников по трудовым договорам.

При введении экспериментального налогового режима ФНС преследовала цель легализовать деятельности фрилансеров (кондитеров, парикмахеров, копирайтеров, разработчиков сайтов и других лиц, работающих на себя).

С начала действия режима — с 2019 года по август текущего года число самозанятых в России превысило 5 млн. человек, а их суммарный доход составил 1,4 трлн. рублей. Следовательно, бизнес активно пользуется услугами самозанятых.

Работать с самозанятыми бизнесу удобно и выгодно:

Не надо предоставлять рабочее место, обеспечивать условиями и средствами труда.

Налоги самозанятый платит за себя, не надо платить за него взносы, рассчитывать и перечислять НДФЛ, оплачивать отпускные и больничные.

Только налоговые органы сразу прописали в законе № 422-ФЗ, что нельзя использовать самозанятых вместо сотрудников по трудовому договору. Бывшие работодатели не могут привлекать самозанятых, если они уволились меньше двух лет назад.

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Чтобы не попасть под прицел налоговиков и проверку, нет ли в отношениях с самозанятыми подмены трудовых отношений, лучше заранее учесть все нюансы и заключать с ними правильный договор.

Правильный договор — какой он

Сотрудничество с плательщиками НПД оформляют договором гражданско-правового характера. Согласно которому, исполнитель обязуется выполнить работу или услугу по заданию заказчика, а он, в свою очередь, — принять и оплатить их. Договор ГПХ можно заключить на разовую услугу или на проектное сотрудничество.

Специальной формы документа для самозанятых нет. Это может быть договор подряда, возмездного оказания услуг, авторского заказа или смешанного характера, который сочетает и подряд и услугу.

В документе стандартно прописывают предмет соглашения (услуга, которую оказывает самозанятый исполнитель), объем, стоимость работ или услуг и способы оплаты, сроки и порядок оказания услуг и их качество, ответственность сторон и иные условия, а также реквизиты сторон.

Перед заключением договора необходимо проверить зарегистрировано ли лицо в налоговой в качестве плательщика НПД. Заказчик может запросить у исполнителя справку о постановке на учет или проверить его статус самостоятельно по ИНН через сервис налоговой.

Проводить проверку статуса исполнителя стоит перед началом работ и перед кажой выплатой, т. к. в случае потери статуса заказчику придется заплатить НДФЛ и страховые на выплаченное вознаграждение исполнителю. Кроме того, заказчика дополнительно могут оштрафовать за просрочку уплаты налогов и несвоевременную подачу отчетов.

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Особенности оформления договора с самозанятым лицом

Статус исполнителя

В преамбуле договора, где указываются стороны, пропишите, что исполнитель является самозанятым Например:

«исполнитель, ФИО, является плательщиком налога на профессиональный доход». ИНН и дата постановки на учёт.

Можно также добавить фразу:

«Компания-заказчик освобождается от обязанности по уплате налогов и взносов согласно п. 8 ст. 2 422-ФЗ от 27.11.2018».

Акцент на результат

Основной акцент необходимо делать на результат, а не на рабочий процесс. В договоре не должно быть никаких признаков трудовых отношений: соблюдения трудового распорядка или ответственности за нарушение его правил.

Самозанятый сам распоряжается своим временем. В его обязанности по договору входит предоставление результата своих работ в оговоренные сроки без каких-либо намеков на рабочее время.

Выдача чека

Также следует прописать обязанности исполнителя выдавать чеки после каждой оплаты услуг и сообщать об утере статуса самозанятого.

После получения самозанятым оплаты, он должен выдать заказчику сформированный в приложении «Мой налог» чек. Только согласно полученному чеку заказчик сможет отнести данную оплату в расходы, а также удостовериться, что исполнитель самостоятельно оплатит налоги. В противном случае заказчику придется перечислить в бюджет НДФЛ и взносы.

Важно: если исполнитель не выдает чек, заказчик может пожаловаться на него в налоговую. Налоговики проведут проверку, обяжут выдать чек и выпишут самозанятому штраф — в первый раз 20% от суммы невыданного чека.

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Проверка статуса исполнителей перед оплатой

Автоматическое формирование чеков и оплата налогов за самозанятого.

Компенсация убытков

Можно зафиксировать в договоре ситуации, при наступлении которых исполнитель обязан компенсировать расходы заказчика.

Например, если самозанятый не предоставил чек или не уведомил о снятии с учета, он должен компенсировать расходы заказчика на сумму страховых взносов, которые придется заплатить в бюджет.

Акт о приемке работ

Во избежание возможных споров по приему работ можно прописать в договоре, что подтверждением выполнения условий договора является акт.

Акт — это необязательный документ, но он пригодится заказчику в учете расходов. Исполнитель указывает в нем выполненный объем работ и цену, подписывает и направляет заказчику. Если условия договора выполнены, заказчик обязан перечислить оплату в оговоренные сроки.

Акт позволяет зафиксировать нет ли нарушений в сроках и объеме работ, а также подтверждает отсутствие трудовых отношений между сторонами, что они носят именно гражданско-правовой характер.

Исходя из специфики договора можно составлять не один, а несколько актов: если выполнение задачи подразумевает несколько этапов, акт можно подписывать после каждого выполненного.

Срок договора

Срок договора с самозанятым зависит от характера работ или услуг. Это могут быть год, месяц или даже день. Главное, чтобы исполнитель успел выполнить поставленную задачу.

Способы заключения договора

Договор можно подписать следующими способами:

Стороны встречаются лично, расписываются в двух экземплярах, и каждая сторона оставляет у себя по одному экземпляру.

Подписывают удаленно электронными подписями, если они имеются у обеих сторон.

Заказчик отправляет договор исполнителю в электронном виде. Исполнитель распечатывает, изучает. Если согласен с условиями договора, подписывает два экземпляра и отправляет по почте заказчику. Заказчик подписывает и отправляет экземпляр исполнителя по почте обратно.

Когда договор можно не заключать

В случаях, если самозанятый оказывает разовую услугу, стоимость которой не превышает 10 тысяч рублей, то достаточно устной договоренности. Но самозанятый все равно обязан выдать чек.

При работе с самозанятыми также подойдет оферта. Если одна сторона публикует унифицированную форму договора, а другая принимает, это может заменить процедуру заключения договора.

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