Как стать самозанятым: инструкция и подсказки

Особенности, плюсы и минусы самозанятости

Регулируется новый режим Налоговым кодексом и законом № 422-ФЗ. Также Минфин публикует письма с разъяснениями по налогу на профдоход.

Основной целью режима является легализация деятельности фрилансеров.

Самозанятыми могут стать граждане России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении, Украины, ДНР и ЛНР. Налог на профессиональный доход могут применять физические лица и индивидуальные предприниматели.

Преимущества самозанятости:

простая и быстрая регистрация;

не нужна онлайн-касса;

не надо платить страховые взносы;

нет деклараций, отчетности;

если нет дохода — ничего платить не надо;

льготные налоговые ставки — 4% при расчетах с физическими лицами и 6% — с юридическими лицами (плюс налоговый вычет в размере 10 000 руб. ).

Государство также поддерживает самозанятых. На них распространяются меры господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Самозанятые могут бесплатно консультироваться по вопросам налогообложения, бухучета, кредитования в центрах «Мой бизнес».

Также подписан закон № 193-ФЗ, согласно которому самозанятые смогут регистрировать товарные знаки, но вступит в силу он в 2023 году.

Недостатки самозанятости:

ограничение в ежегодном доходе ( не более 2,4 млн. руб. );

не более 2,4 млн. руб. нельзя нанимать работников по трудовым договорам;

нельзя сотрудничать со своим работодателем (нельзя оказывать услуги в качестве самозанятого заказчику, с которым был заключен трудовой договор в течение последних двух лет);

нельзя торговать чужими товарами, то есть заниматься перепродажей (можно продавать только изделия собственного производства);

нельзя работать по агентскому договору (исключение: курьерская доставка, если чек покупателю пробивается на кассе принципала).

Кстати: платформа Наймикс позволяет вести профессиональную деятельность и сотрудничать с юридическими лицами официально, безопасно, с удобным инструментом. Более 200 видов деятельности и более тысячи заказчиков — предлагайте свои услуги или находите заказы с подходящей ставкой, удобным графиком и локацией.

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Как начать работать и получать заказы с Наймикс:

Получить статус самозанятого. Скачать приложение Наймикс и зарегистрироваться.

Как стать самозанятым

Через приложение «Мой Налог»

Необходимо скачать приложение «Мой налог» (оно доступно бесплатно в Google Play и App Store в зависимости от операционной системы). Также на сайте ФНС есть веб-версия приложения.

Далее нужно пройти регистрацию. Это можно сделать следующими способами:

Регистрация по паспорту. Нужно ввести актуальный номер телефона, на него придёт код для подтверждения. Затем выбрать регион ведения деятельности, подтвердить паспортные данные ( отсканировать свой паспорт камерой телефона ), идентифицировать личность ( на эту же камеру сфотографироваться и загрузить свою фотографию ) и подтвердить данные.

отсканировать свой паспорт камерой телефона на эту же камеру сфотографироваться и загрузить свою фотографию Через личный кабинет физического лица. Здесь потребуется ввести ИНН и пароль, используемый для доступа в личный кабинет налогоплательщика.

Через портал Госуслуг, если у вас есть подтвержденная учетная запись — нужны логин и пароль, используемые для входа на портал.

При регистрации через личный кабинет налогоплательщика и портал Госуслуг паспорт и фото не понадобятся, регистрация происходит автоматически после ввода логина и пароля.

Уведомление о постановке на учет будет сформировано автоматически, дополнительных действий не требуется.

Теперь можно выставлять счета, принимать оплату за оказанные услуги и формировать чеки.

Через банки и специальные площадки

Согласно ч. 3 ст. 3 422-ФЗ физическое лицо имеет право зарегистрироваться в качестве самозанятого через кредитные организации и специальные площадки.

Ряд банков (Сбербанк, Альфа-Банк, Тинькофф и другие) предоставляют своим клиентам возможность регистрации в качестве самозанятого, приема оплаты на карту банка и уплаты налоги через банковское мобильное приложение.

Через Госуслуги

С августа этого года самозанятые могут встать на учет также через портал Госуслуг. Сделать это можно следующим образом:

Необходимо войти под своей учетной записью на портал.

Выбрать услугу «Регистрация в качестве самозанятого»

Подтвердить правильность сведений из паспорта и ИНН.

Выбрать регион ведения деятельности.

Отправить заявление в ФНС.

Срок рассмотрения заявления налоговой службой составляет пять рабочих дней с момента подачи. Уведомление о регистрации в качестве самозанятого придет в личный кабинет Госуслуг.

Как ИП перейти на НПД с другого режима

Самозанятыми могут становиться не только физические лица, но и индивидуальные предприниматели.

Для перехода на НПД ИП также надо зарегистрироваться в приложении «Мой налог» одним из трех способов, описанных выше.

Далее следует отказаться от применения предыдущих налоговых режимов, так как совмещать НПД и другие режимы нельзя. Если ИП работал на УСН или ЕСХН, то необходимо в течение месяца после регистрации в качестве самозанятого подать уведомление в ФНС по форме № 26.2-8 или № 26.1-7 соответственно. Если у предпринимателя есть патент, то от него необходимо досрочно отказаться, подав уведомление по форме 26.5-4.

Важно! Если не отказаться от прежней системы налогообложения при переходе на НПД, то регистрация аннулируется.

Не забудьте уплатить страховые взносы, налог и сдать декларацию после отказа от прежней системы налогообложения.

Как ИП стать самозанятым сразу при регистрации

Чтобы предпринимателю перейти на НПД сразу при регистрации, никакое заявление подавать не надо.

Если ИП как физическое лицо уже стоит на учете в качестве самозанятого, то ИП автоматически перейдет на НПД. Если же не было ранее регистрации в качестве самозанятого-физического лица, то важно зарегистрироваться в «Мой налог» в тот же день, когда получен лист записи ЕГРИП.

Если позволяет размер ежегодного дохода, нет наемных сотрудников, то самозанятость — очень удобный и выгодный режим.

А находить подработки и регулярные заказы поможет сервис для самозанятых исполнителей — Наймикс . Свежие заказы, оповещения с предложениями от компаний, чат с заказчиками, отклики — всегда под рукой в приложении.

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