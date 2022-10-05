Налог для самозанятых: как он работает и сколько надо платить

Размер налога

Размер налога на профессиональный доход зависит от статуса лиц, от которых получен доход:

4% — от физических лиц;

6% — от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Например, Елена — фотограф. Она провела фотосессию на детском дне рождения и получила за свою работу 20 000 руб. от Павла, отца именинницы.

Налог составит: 20 000 * 4% = 800 руб.

Затем она провела фотосессию на корпоративной вечеринке и получила оплату также 20 000 руб., но от компании ООО «СтройОпт».

Налог составит: 20 000 * 6% = 1 200 руб.

Доход одинаковый, а налог разный, так как в первом случае доход получен от физического лица, а во втором случае — от юридического лица.

Оплату от клиентов можно получать как наличным, так и безналичным способом. Налог считается только с доходов от профессиональной деятельности, которую самозанятый указывает в приложении и формирует чек или счет.

После указания полученного дохода самозанятому не надо самому рассчитывать налог. При создании в приложении «Мой налог» чека или счета необходимо указать, от кого именно оплата: физического лица или юридического лица/индивидуального предпринимателя. Далее приложение само рассчитает налог.

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Налоговый вычет

Налог на профессиональный доход еще выгоднее на старте благодаря налоговому вычету.

С момента регистрации самозанятому предоставляется налоговый вычет в размере 10 000 руб., а ставки составляют 3% вместо 4% от физических лиц и 4% вместо 6% от юридических лиц и ИП. Пока данный вычет не истратится полностью, ставки налога остаются пониженными.

Как это работает?

Например, Елена из примера выше только зарегистрировалась в качестве самозанятой и имеет право на налоговый вычет в размере 10 000 руб.

Налог с оплаты от физического лица Павла составит: 20 000 * 3% = 600 руб. (вместо 800 руб., если бы применялось 4%, т. е. вычет составил 200 руб.).

Налог с оплаты от юридического лица ООО «СтройОпт» составит: 20 000 * 4% = 800 руб. (вместо 1200 руб., если бы применялось 6%, т.е. вычет составил 400 руб.).

Вычет используется при расчете налога автоматически. В приложении можно только следить за размером оставшегося вычета.

Каждый плательщик НПД применяет налоговый вычет в своем темпе в зависимости от размеров своего дохода. Для кого-то пониженные ставки будут действовать несколько месяцев, а для кого-то — несколько лет.

Например, самозанятый IT-специалист получил две оплаты от компании в размере 250 000 руб. Налог составил: 500 000 * 4% = 20 000 руб. (вместо 30 000 руб., если бы применялось 6%).

Налоговый вычет составил 10 000 руб. Далее налог с доходов будет рассчитываться по ставкам 4% и 6% в зависимости от статуса заказчика.

Лимит дохода самозанятого

Важно помнить и о лимите годового дохода. Максимальный доход за год у самозанятых составляет 2,4 млн руб. Отдельных ограничений по ежемесячному доходу нет. По исчерпанию данного лимита, применять режим самозанятого в текущем календарном году станет невозможно.

В этой ситуации продолжить сотрудничество с юридическими лицами и ИП как обычный исполнитель-физическое лицо можно на основании гражданско-правового договора. При этом, у заказчика возникнут дополнительные расходы: он будет удерживать за бывшего самозанятого НДФЛ, и уплачивать страховые взносы.

С началом нового календарного года лимит самозанятого по доходам обнулится и будет действовать опять до достижения предельной суммы. На текущий момент, в органах власти обсуждается возможное повышение суммы лимита с 2023 года.

Способы уплаты налога

Налог на профессиональный доход уплачивается до 25 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

В приложении «Мой налог» не позднее 12 числа месяца, следующего за налоговым периодом, приходит уведомление от налоговой о сумме налога.

Далее налог можно уплатить двумя способами:

банковской картой;

получить квитанцию для оплаты в банке лично.

Для оплаты банковской картой необходимо указать ее реквизиты.

Также через приложение «Мой налог» можно подключить автоматическую уплату налога через банковский счет. Для этого необходимо предоставить налоговой инспекции права:

Отправлять в обслуживающий банк поручения на списание и перечисление средств с банковского счета плательщика в счет уплаты налога.

Получать из банка необходимую информацию для инспекции для реализации их полномочий.

Согласно п. 1 ст. 45 НК налог за плательщика НПД может уплатить третье лицо, но потом это лицо не сможет вернуть налог из бюджета.

Самозанятый вправе также уполномочить заниматься уплатой налога на профессиональный доход банк или оператора электронной площадки.

Операторы электронных площадок — компании, которые оказывают с помощью интернета услуги по установлению контактов и заключению сделок по реализации работ, услуг, товаров между исполнителями и заказчиками.

Работая через уполномоченных операторов, налоговая отправляет уведомление об уплате налога непосредственно оператору, уплата налога также происходит автоматически через оператора.

Сервис Наймикс — удобная платформа для официального взаимодействия между компаниями и самозанятыми, осуществляющими профессиональную деятельность. Сервис позволяет значительно упростить все вышеуказанные операции и отслеживать взаиморасчеты с государством и заказчиком.

Платформа имеет статус уполномоченного оператора, осуществляющего информационный обмен с ФНС России, а также входит в официальный реестр операторов персональных данных.