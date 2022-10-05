Налог для самозанятых: как он работает и сколько надо платить

Размер налога
Размер налога на профессиональный доход зависит от статуса лиц, от которых получен доход:
- 4% — от физических лиц;
- 6% — от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
Например, Елена — фотограф. Она провела фотосессию на детском дне рождения и получила за свою работу 20 000 руб. от Павла, отца именинницы.
Налог составит: 20 000 * 4% = 800 руб.
Затем она провела фотосессию на корпоративной вечеринке и получила оплату также 20 000 руб., но от компании ООО «СтройОпт».
Налог составит: 20 000 * 6% = 1 200 руб.
Доход одинаковый, а налог разный, так как в первом случае доход получен от физического лица, а во втором случае — от юридического лица.
Оплату от клиентов можно получать как наличным, так и безналичным способом. Налог считается только с доходов от профессиональной деятельности, которую самозанятый указывает в приложении и формирует чек или счет.
После указания полученного дохода самозанятому не надо самому рассчитывать налог. При создании в приложении «Мой налог» чека или счета необходимо указать, от кого именно оплата: физического лица или юридического лица/индивидуального предпринимателя. Далее приложение само рассчитает налог.
Налоговый вычет
Налог на профессиональный доход еще выгоднее на старте благодаря налоговому вычету.
С момента регистрации самозанятому предоставляется налоговый вычет в размере 10 000 руб., а ставки составляют 3% вместо 4% от физических лиц и 4% вместо 6% от юридических лиц и ИП. Пока данный вычет не истратится полностью, ставки налога остаются пониженными.
Как это работает?
Например, Елена из примера выше только зарегистрировалась в качестве самозанятой и имеет право на налоговый вычет в размере 10 000 руб.
Налог с оплаты от физического лица Павла составит: 20 000 * 3% = 600 руб. (вместо 800 руб., если бы применялось 4%, т. е. вычет составил 200 руб.).
Налог с оплаты от юридического лица ООО «СтройОпт» составит: 20 000 * 4% = 800 руб. (вместо 1200 руб., если бы применялось 6%, т.е. вычет составил 400 руб.).
Вычет используется при расчете налога автоматически. В приложении можно только следить за размером оставшегося вычета.
Каждый плательщик НПД применяет налоговый вычет в своем темпе в зависимости от размеров своего дохода. Для кого-то пониженные ставки будут действовать несколько месяцев, а для кого-то — несколько лет.
Например, самозанятый IT-специалист получил две оплаты от компании в размере 250 000 руб. Налог составил: 500 000 * 4% = 20 000 руб. (вместо 30 000 руб., если бы применялось 6%).
Налоговый вычет составил 10 000 руб. Далее налог с доходов будет рассчитываться по ставкам 4% и 6% в зависимости от статуса заказчика.
Лимит дохода самозанятого
Важно помнить и о лимите годового дохода. Максимальный доход за год у самозанятых составляет 2,4 млн руб. Отдельных ограничений по ежемесячному доходу нет. По исчерпанию данного лимита, применять режим самозанятого в текущем календарном году станет невозможно.
С началом нового календарного года лимит самозанятого по доходам обнулится и будет действовать опять до достижения предельной суммы. На текущий момент, в органах власти обсуждается возможное повышение суммы лимита с 2023 года.
Способы уплаты налога
Налог на профессиональный доход уплачивается до 25 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.
В приложении «Мой налог» не позднее 12 числа месяца, следующего за налоговым периодом, приходит уведомление от налоговой о сумме налога.
Далее налог можно уплатить двумя способами:
- банковской картой;
- получить квитанцию для оплаты в банке лично.
Для оплаты банковской картой необходимо указать ее реквизиты.
Также через приложение «Мой налог» можно подключить автоматическую уплату налога через банковский счет. Для этого необходимо предоставить налоговой инспекции права:
- Отправлять в обслуживающий банк поручения на списание и перечисление средств с банковского счета плательщика в счет уплаты налога.
- Получать из банка необходимую информацию для инспекции для реализации их полномочий.
Самозанятый вправе также уполномочить заниматься уплатой налога на профессиональный доход банк или оператора электронной площадки.
Операторы электронных площадок — компании, которые оказывают с помощью интернета услуги по установлению контактов и заключению сделок по реализации работ, услуг, товаров между исполнителями и заказчиками.
Работая через уполномоченных операторов, налоговая отправляет уведомление об уплате налога непосредственно оператору, уплата налога также происходит автоматически через оператора.
Платформа имеет статус уполномоченного оператора, осуществляющего информационный обмен с ФНС России, а также входит в официальный реестр операторов персональных данных.