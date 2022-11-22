Самозанятые

Как самозанятым организовывать рабочий процесс

Получить статус самозанятого просто: нужно скачать приложение Мой налог и зарегистрироваться. Регистрация доступна каждому жителю ЕАЭС: России, Беларуси, Казахстана, Армении или Киргизии (можно перейти на НПД с ИП с сохранением и без сохранения статуса).

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Как самозанятым организовывать рабочий процесс
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Но что происходит дальше? Где нужно искать клиентов и как вести несколько проектов параллельно? Расскажем с примерами в статье ниже.

Что важно учитывать при работе с заказчиком?

Самозанятые получают оплату не за процесс, а за результат. Да, при необходимости в договоре ГПХ могут быть прописаны почасовая оплата и этапы работ (особенно если в работе находится большой проект), но, чаще всего, особенно если формат работы подразумевает удаленку, исполнитель организует все процессы самостоятельно.

Что же нужно для того, чтобы делать это вовремя и качественно?

  • Тайм-менеджмент. Важно правильно распределять время между задачами, выделять отдельные часы для общения с заказчиками, поиска новых клиентов и развития своих социальных сетей. Для этого удобно использовать современные таск-трекеры: подойдет, например, Trello, Todolist или Weeek.
  • Составляйте Mindmap, планируя вашу будущую деятельность и учитывая основную деятельность, если вы совмещаете самозанятость с работой по ТК. Наиболее удобными на сегодняшний день считаются Mindmeister и Miro. С их помощью можно показывать заказчикам ход проекта, прописывать этапы, строить воронки, записывать идеи и многое другое.
  • Если проект большой и многосоставной, делегируйте часть деятельности другим исполнителям. Самозанятые могут нанимать других исполнителей по договору ГПХ на разовые работы и официально оплачивать их услуги.

Найти исполнителей можно на сайте Наймикс, с ними легко подписать договор и расплатиться онлайн.

  • Если вы работаете в сфере красоты и вам нужно записывать клиентов на определенное время – используйте специальные сервисы для записи: Yclients, Dikidi.
  • Отправляйте большие файлы через диски (яндекс, Google, mail) или обменники, например, DropMeFiles и TransferNow.

Как же организовывать проект последовательно

  1. Выберите удобный канал для общения. Структурируйте информацию: используйте один чат в одном мессенджере или электронную почту для всех коммуникаций, сохраняйте переписки и выделяйте важное, чтобы не упустить детали.
  2. Поделите все этапы на части: распишите периоды и работы, которые вы будете выполнять. Фиксируйте проделанный объем работы, это поможет и в поиске новых проектов, потому что будет проще описывать выполненные задачи.
  3. Учитывайте возможные сложности и форс-мажоры. Закладывая время на проект, обязательно учтите несколько дней на медленную работу или непредвиденные обстоятельства. Если они не понадобятся, клиент получит приятный бонус в виде рано законченной работы. Если понадобятся, то не придется извиняться и переносить сроки.

Где искать клиентов

  • Создайте сайт. Его можно собрать на блочном сервисе (например, на Tilda) или заказать у специалиста. Указывайте продолжительность проектов и описывайте конкретные задачи, которые вы решали. Он может демонстрироваться клиентам как портфолио.
  • Используйте биржи фриланса, например, fl.ru. На них можно находить заказчиков и получать отзывы.

Удобно работать с документооборотом через Наймикс: чеки, акты и договоры можно формировать автоматически. Целесообразно вести профиль, даже если они не приносят моментального результата: чем больше ваше присутствие в сети, тем больше шансов найти новые проекты.

  • Ведите социальные сети. Вконтакте и телеграм помогают развивать узнаваемость. Вы также можете показать свою экспертность в вопросах, которые беспокоят ваших клиентов.
  • Занимайтесь нетворкингом: ходите на отраслевые мероприятия, принимайте участие в конференциях и создавайте личный бренд, который будет интересен вашей целевой аудитории.
  • Изучайте результаты: вы можете анализировать вашу деятельность и подходить к ней системно. При получении критики усилить слабые места, акцентировать внимание на сильных сторонах и придумывать узкоспециализированные решения для конкретных сфер бизнеса более продуманно, чем бессистемно брать любые заказы.

Что еще важно учитывать

  1. Разделяйте рабочее и частное пространство. При работе из дома многие жалуются на то, что пространства начинают сливаться. Заведите ритуалы для начала работы: заваривайте кофе, начинайте рабочий день в одно и то же время, переодевайтесь в «рабочую» одежду, выделите специальное место, предназначенное только для трудовой деятельности.
  2. Убирайтесь. Не создавайте хаос за своим рабочим столом: большое количество мелочей легко отвлекает, а рабочая обстановка не должна быть чрезмерно уютной.
  3. Создавайте резервные копии вашей работы: храните их на диске или на съемном носителе; главное, чтобы у вас всегда был доступ к копиям ваших файлов.
  4. Держите свой рабочий инструмент в порядке: протирайте экраны, очищайте клавиатуру, чистите монитор и носите ноутбук на техосмотр. Тогда вероятность внезапной поломки, разрушающей все планы, сильно уменьшается.

Подведем итоги

Для работы самозанятым важно структурно подходить к занятости, фиксировать результаты и своевременно выполнять обязанности. Вести профили на разных площадках, постепенно наращивая узнаваемость и набирая отзывы от заказчиков (это удобно делать в приложении Наймикс, где после каждого заказа можно ставить оценки).

В будущем самозанятых и совмещенных форматов работы будет становиться все больше, а контроль рабочих процессов станет важным ежедневным навыком каждого высококвалифицированного работника.

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