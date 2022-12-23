Как расторгнуть договор с самозанятым

Причины расторжения договора с самозанятым

К причинам расторжения договора с самозанятым можно отнести:

Добровольное прекращение сотрудничества по решению обеих сторон. Одностороннее решение заказчика или исполнителя о расторжении договора. Существенное нарушение условий договора, которое повлекло за собой причинение убытка одной из сторон. Потеря исполнителем статуса самозанятого (превышение лимита по доходам, совмещение нескольких режимов налогообложения, ведение «запрещенных» на НПД видов деятельности и т. д.). Существенное изменение обстоятельства, повлекших за собой нецелесообразность дальнейшего исполнения договора.

Чтобы избежать возможных спорных ситуаций, в договоре с самозанятым лучше заранее прописать все нюансы расторжения соглашения по каждому из указанных выше оснований. Также можно прописать обязательство одной из сторон выплатить второй стороне определенную сумму за односторонний отказ от договора (при отсутствии материальных претензий сторон друг к другу).

Привлекайте проверенных исполнителей через платформу по работе с самозанятыми Наймикс. Поиск исполнителей по виду деятельности, локации, рейтингу и другим параметрам. Найти самозанятого, проверить и оформить договор – все функции взаимодействия в сервисе Наймикс.

Способы расторжения договора

Прекратить сотрудничество стороны могут в любой момент. Порядок расторжения договора зависит от условий, приведших к прекращению сотрудничества и отношений, которые сложились между сторонами.

Расторгнуть договор с самозанятым можно 3 способами:

по соглашению сторон;

в одностороннем порядке по решению заказчика или исполнителя;

в суде.

Рассмотрим подробнее каждый из способов.

Расторжение договора по соглашению сторон

Самый оптимальный вариант прекращения сотрудничества с самозанятым это расторжение договора по обоюдному согласию заказчика и исполнителя.

Процедура расторжения договора по соглашению сторон состоит из нескольких шагов:

Направление второй стороне предложения о расторжении договора по обоюдному согласию.

Сделать это можно в любой форме: устно, направив уведомление по почте или в электронной форме. Если есть основания полагать, что исполнитель может отказаться от данного варианта прекращения сотрудничества, то лучше направить предложение заказным письмом с описью вложения на адрес постоянной прописки самозанятого и по месту его пребывания. Так вы сможете подтвердить факт уведомления исполнителя о намерении расторгнуть с ним договор в суде.

В уведомлении желательно прописать срок получения ответа. Если этого не сделать, то у второй стороны будет на это 30 дней.

Подготовка соглашения о расторжении договора.

Этот документ необходимо составить в той же форме, в которой заключен основной договор. Как составить соглашение мы рассмотрим ниже.

Направление соглашения второй стороне.

Соглашение лучше направить в нескольких форматах: в электронной форме на почту клиента, и на бумаге по почте (на адрес прописки или временного проживания). Так самозанятый быстрее получит соглашение и будет соблюдена процедура официального уведомления, подтвержденная документально.

Завершение сотрудничества и обмен закрывающими документами.

После того как будет подписано соглашение, необходимо исполнить заранее оговоренные обязательства (сдать часть или остаток работы, выплатить компенсацию или убыток, если он возник). После этого стороны обмениваются подписанными документами и прекращают сотрудничество.

Соглашение о расторжении договора

Законодательно установленной формы этого документа не существует. Оно составляется в той же форме, что и основной договор. То есть если договор заверен нотариально, то и соглашение нужно также заверить у нотариуса. Изменить форму можно только по обоюдному согласию.

В соглашении необходимо указать:

дату и место составления документа;

данные сторон;

реквизиты ранее заключенного договора о сотрудничестве;

намерение расторгнуть договор;

причины прекращения сотрудничества;

обязательства сторон, которые необходимо выполнить до расторжения договора и сроки их выполнения;

обязательства, которые сохраняются после расторжения договора (например, о гарантийном обслуживании);

дату расторжения договора;

количество копий соглашения и прилагающиеся к нему документы;

подписи и инициалы сторон.

Соглашение должно быть составлено в двух экземплярах по одному на каждую сторону.

Расторжение договора в одностороннем порядке

Любая из сторон договора может расторгнуть его в одностороннем порядке по следующим основаниям:

Услуга не оказана в срок или оказана не полностью. Услуга выполнена некачественно, с недостатками которые сложно или невозможно исправить. Заказчик не выполнил свои условия, предусмотренные договором.

Без причин расторгнуть договор в одностороннем порядке можно, если это прямо предусмотрено в договоре.

Порядок расторжения договора в одностороннем порядке включает в себя следующие этапы:

Подготовка и направление второй стороне уведомления о расторжении договора.

Подробнее об этом документе – ниже.

Прекращение сотрудничества.

Сотрудничество между заказчиком и исполнителем прекращается после получения второй стороной уведомления. Отдельного составления соглашения о расторжении договора в этом случае не требуется.

Если договор расторгается вследствие причинения убытков и вторая сторона игнорирует претензию на возмещение ущерба, то взыскать его можно будет только через суд.

Уведомление об одностороннем расторжении договора

Этот документ также, как и соглашение о расторжении по обоюдному согласию, не имеет установленной формы. Его можно составить в простой письменной форме.

В уведомлении необходимо указать:

дату и место заключения документа;

данные сторон;

реквизиты ранее заключенного договора;

уведомление об одностороннем расторжении договора;

подпись и реквизиты первой стороны.

Уведомление лучше отправить и на электронный, и на почтовый адрес второй стороны. Договор будет считаться расторгнутым с момента получения уведомления второй стороной.

Сотрудничайте комфортно и безопасно с самозанятыми через платформу Наймикс: привлечение проверенных исполнителей, заключение правильных договоров с готовым планом действий при возникновении спорных моментов, выплаты и закрывающие документы.

Расторжение договора через суд

Расторжение договора в судебном порядке осуществляется когда:

Одна из сторон отказывается расторгнуть договор по обоюдному согласию, а одностороннее расторжение не предусмотрено или прямо запрещено договором. Есть ущерб, который отказывается возмещать сторона его причинившая.

Расторжение в судебном порядке происходит в несколько этапов:

Предварительное уведомление второй стороны о предстоящем расторжении договора.

В этом документе заказчик или исполнитель уведомляют о своем желании расторгнуть договор и указывают его причину. Также в уведомлении отражается предложение урегулировать спор в досудебном порядке. В целом порядок подготовки этого документа аналогичен порядку составления предложения о расторжении договора по обоюдному согласию. Второй стороне дается срок (как правило, не превышающий 30 дней) для принятия решения и если она игнорирует его – начинается подготовка искового заявления.

Определение подсудности.

Дела, связанные с предпринимательской деятельностью организаций и ИП, рассматривает арбитражный суд (ч. 2 ст. 27 АПК). Именно туда необходимо направить подготовленный пакет документов.

Подготовка пакета документов для обращения в суд.

Он включает в себя исковое заявление, договор с самозанятым, уведомление (предложение) о расторжении договора в добровольном порядке и иные документы, имеющие значение для дела.

Явка в суд в назначенное время.

После того как судом будет назначено время проведения заседания, нужно явиться в суд и поддержать свои требования.

Исковое заявление о расторжении договора с самозанятым

Специальной формы искового заявления для дел о расторжении договора с самозанятым не существует. Но в него необходимо включить следующие обязательные сведения: