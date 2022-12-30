Как оптимизировать расходы на персонал с помощью самозанятых, и почему это выгодно

Одну из существенных частей расходов бизнеса составляют затраты на содержание сотрудников. Поэтому в периоды экономии перед руководством компаний остро встают вопросы: как оптимизировать штат и минимизировать расходы на фонд оплаты труда (ФОТ).

Обычно принимают решение сократить часть сотрудников, совместить должности, перевести часть работников на неполный день и т. д. Это жесткие меры, но зачастую вынужденные.

Действенным способом оптимизации затрат на персонал является привлечение самозанятых на проектные работы (для выполнения разовых задач).

С момента введения эксперимента с самозанятыми прошло 4 года. Темпы роста числа плательщиков НПД опережают все прогнозы. На конец 2022 года их количество превысило 6 млн человек, в то время как Минтруд прогнозировал эту отметку лишь к 2024 году.

Сотрудничество с самозанятыми стало нормой. Однако компании все еще сталкиваются со сложностями и опасениями: эта практика может казаться рискованной и недостаточно распространенной.

Сервис для работы с самозанятыми и внештатным персоналом Наймикс – оптимальное решение для бизнеса и их исполнителей, покрывающее весь цикл администрирования и взаимодействия: от первичного оформления до выплат и автоматической уплаты налогов. Сотрудничайте с самозанятыми правильно

Преимущества сотрудничества с самозанятыми

По сравнению с оформлением сотрудника в штат с самозанятыми просто и быстро оформлять сотрудничество: достаточно получить личные данные для оформления договора и заключить его. Благодаря этому исполнитель в кратчайшие сроки может приступить к работе. При необходимости срочно закрыть потребности бизнеса в персонале в пиковый период такая возможность выходит на передний план.

Можно привлечь одного исполнителя, несколько десятков или даже больше человек под конкретные задачи на определенный срок.

Самозанятый сам платит налог с вознаграждения. Заказчик не выступает в роли налогового агента и освобождается от обязанности удерживать и платить НДФЛ, платить страховые взносы, а также других гарантийных обязательств. Поэтому с самозанятыми очень выгодно сотрудничать.

Бизнес платит ноль налогов и взносов, только лишь вознаграждения. Экономия составляет порядка 40%. Также вознаграждение самозанятого, подтвержденное чеком, можно учесть в расходах.

Сотрудничество с физлицами по договорам ГПХ не менее быстро и просто в оформлении, но значительной экономии не принесет, так как расходы будут практически те же, что и со штатными сотрудниками.

Еще одним преимуществом является возможность привлечения высококвалифицированных специалистов. Нанимать в штат таких специалистов дорого и не всегда целесообразно. Если бизнес нуждается в их услугах изредка, то удобнее и выгоднее привлекать их в качестве самозанятых.

Каких сотрудников можно заменить на внештатников

Часть сотрудников не всегда рационально держать в штате. Если для выполнения конкретных задач им не обязательно постоянно находиться в офисе и подчиняться правилам внутреннего распорядка, то эффективнее привлечь для таких целей самозанятых.

Например юриста, маркетолога, IT-специалиста, сантехника, курьера и других.

К примеру компания не крупная, поэтому в консультациях юриста нуждается нечасто. Разумно иметь контакты хорошего юриста и обращаться лишь по необходимости, заключая договор оказания услуг.

Платформа Наймикс включает маркетплейс проверенных исполнителей, поэтому с помощью сервиса удобно не только автоматизировать документооборот с внештатниками, но и оперативно найти нужных специалистов. Подписывайтесь на телеграм-канал Наймикс: новости, статьи, подработки.

Подводные камни сотрудничества с самозанятыми

Несмотря на все плюсы сотрудничества с самозанятыми, в такой форме взаимодействия есть и подводные камни.

С помощью самозанятых исполнителей можно оптимизировать часть задач компании и сократить затраты, но делать это необходимо безопасно и законно.

Переквалификация гражданско-правовых отношений с самозанятыми в трудовые влечет за собой существенные доначисления налогов, взносов и штрафы. Налоговая и Минтруд проводят проверки, направляют запросы в компании, чтобы в отношениях с самозанятыми не было никаких признаков трудовых отношений.

Подробнее о требованиях ФНС, проверках, и что же делать, если требование пришло, рассказывали здесь.

Чтобы бизнес не стал массово увольнять своих сотрудников и переводить в статус самозанятости, в законе о самозанятых от 27.11.2018 № 422-ФЗ сразу запретили сотрудничество с нынешним и бывшим работодателем, если с момента увольнения прошло менее двух лет.

Часть компаний сетуют на сложности документооборота: с самозанятым необходимо заключить правильный договор, затем после выполнения работ или оказания услуг подписать акт и получить чек.

Чек – обязательный первичный документ, выступающий доказательством актуального статуса исполнителя в качестве плательщика НПД, а также факта получения им вознаграждения от заказчика. Проверять налоговый статус самозанятого необходимо при оформлении договора с ним и перед каждой оплатой.

Если окажется, что самозанятый снялся с учета или лишился статуса, придется удержать НДФЛ и заплатить в бюджет НДФЛ и страховые взносы.

Тут на помощь бизнесу приходят специальные площадки по работе с самозанятыми, например, Наймикс. Платформе можно делегировать все формальные вопросы и безопасно сотрудничать с плательщиками НПД: все статусы проверяются автоматически в фоновом режиме, а при каждой оплате формируется пакет закрывающих документов.