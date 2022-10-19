Самозанятые

Требования ФНС по самозанятым

Пришло письмо из налоговой инспекции о взаимоотношениях с самозанятыми? Расскажем что делать.

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Требования ФНС по самозанятым
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Когда будущий закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ (у него длинное название, но в целом он о самозанятых) еще проходил стадию обсуждения, многие представители бизнеса начали подсчитывать возможную экономию по сотрудничеству с самозанятыми.

Это же какая экономия выходила! Ты не платишь взносы вообще, и вместо НДФЛ 13%, которые, по сути, платил работник (хоть и не своими руками), новый вариант сотрудника должен был платить 6%, как на УСН «Доходы». Так еще и никаких ему не надо социальных гарантий, страховок, отпусков, всяких там отчетов в ПФР, налоговую и пр. Золотая жила!

Правда, в итоге закон вышел в том виде, в котором мы его знаем. А именно, бывший работник, который у вас трудился последние два года, в виде самозанятого с вами не сможет сотрудничать. И ФНС несколько раз предупреждала: ни-ни! Никакой экономии на налогах, тем более так.

Запрет на вызов самозанятых

Примерно полтора года после вступления указанного закона в силу ФНС самозанятых не трогала. Было выпущено письмо ФНС от 24.04.2019 № ЕД-4-20/7915@, которым налоговое ведомство запретило своим территориальным инспекциям без причин проводить в отношении самозанятых контрольные мероприятия. А если причины были, нужно было все согласовывать с УФНС.

А согласно письму от 27.06.2019 № ЕД-4-20/12490@ вызывать самозанятых на разного рода «беседы» было временно нельзя.

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А как сейчас?

На дворе 2022 год, и «запрет» контрольных мероприятий уступил необходимости наполнять казну. И потому, в ФНС выпустили новое письмо, от 15.04.2022 № ЕА-4-15/4674 «О направлении информации по проведению мероприятий налогового контроля по НПД».

Критерии для проверки следующие:

  • конкретизация в договоре с самозанятым трудовой функции;
  • фиксированный помесячный размер вознаграждения самозанятого;
  • систематический характер отношений с самозанятым;
  • дисциплинарный контроль за самозанятым;
  • инфраструктурная зависимость и централизованная сдача отчетности за самозанятого.

Иными словами, ищут, нет ли подмены трудовых отношений, та самая экономия, когда вместо взносов, НДФЛ платит вознаграждение, с которого сам плательщик НПД отчисляет налог.

Как налоговики находят нарушителей?

Понятно, что инспектор не будет рассылать такие требования всем подряд. Нарушителей, на тот момент предполагаемых, будут выявлять так:

  • У компании или ИП есть выплаты в пользу физлиц, которых нет в отчетности. В этом случае инспекторы еще и банк привлекут, запросят движение денежных средств.
  • У компании, судя по количеству договоров с контрагентами, много работы, но при этом штатная численность 1-2 человека. Значит, возможна работа с самозанятыми (или ИП), ведь персонал для выполнения этих работ где-то нужно взять. Необходимо проверить правомерность работы с ними.
  • В отчетности есть выплаты самозанятым. Сам по себе повод проверить.

Искать будут, как уже было сказано, подмену трудовых отношений:

  • Во-первых, не работал ли этот самозанятый на этого заказчика по трудовому договору.
  • Во-вторых — не подчиняется ли самозанятый трудовому распорядку, нет ли у него определенной трудовой функции, не подчиняется ли он режиму рабочего времени, не является ли вознаграждение за оказание услуг по сути выплатой зарплаты (строго два раза в месяц в одни и те же даты, строго определенная суммы).

Понятно, что на все признаки смотрят в совокупности. Подробнее о них сказано в письме ФНС № АБ-4-20/13183@ от 16.09.2021.

Что делать, если требование все-таки пришло?

Ответ тут, на самом деле, очевидный: отвечать на него. Поскольку, если требование просто проигнорировать, будет штраф.

Согласно ст. 126 НК штраф будет 200 руб. за каждый непредставленный в срок документ. За отказ сообщить (а неответ это, по сути, отказ) истребуемую информацию ответственность будет по ст. 129.1 НК — штраф 5 000 руб. (п. 6 ст. 93.1 НК). Если нарушение совершено повторно в течение календарного года, штраф будет уже 20 000 рублей.

Вопрос только, что именно отвечать на требование.

Во-первых, форма ответа не регламентирована, можно писать в произвольном виде.

Во-вторых, ваша задача доказать налоговикам, что конкретный самозанятый не является вашим работником. Соответственно, предоставляете договор ГПХ, где кроме прочего обязательно должен быть статус самозанятого, и обязательно не должно быть признаков трудового договора.

К договору прикладываете акты выполненных работ, чеки от самозанятого, по запросу — переписку с ним, дополнительные документы, если есть.

Из них не должно следовать вывода, что договор трудовой. То есть, как было указано, подчинение трудовому распорядку, получение зарплаты два раза в месяц вместе со штатными работниками, следование режиму рабочего времени, рабочее место в офисе, материалы, инструменты, мощности заказчика и прочее.

Срок ответа на требование — 5 рабочих дней. При необходимости можно запросить у инспекторов дополнительное время.

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