Как правильно платить самозанятым

Платежи самозанятым могут привлечь внимание налоговой, а еще послужить поводом для начисления пени и штрафов. Однако, если соблюдать правила корректных взаиморасчетов с внештатными сотрудниками, то можно не переживать о внезапных проверках.
Есть несколько способов производить оплату исполнителям на НПД:
Наличными. Допускается если деньги передаются на месте совершения или отправляются денежным переводом. От 10 000 рублей нужно заключать договор: в нем нужно прописать сроки и детали оказываемых услуг.
На банковскую карту. Пожалуй, самый удобный и распространенный способ. На платформе Наймикс может зарегистрироваться любой Исполнитель при наличии банковской карты – выплаты будут происходить мгновенно, а документы формироваться автоматически.
Для платежа через банковские системы юридического лица нужны реквизиты, среди которых:
имя получателя
номер расчетного счета
наименование банка
корреспондентский счёт
код подразделения банка и его адрес
БИК
В некоторых случаях банки могут найти платеж физическому лицу с расчетного счета подозрительным. Но им можно предоставить договор с самозанятым, подтверждающий законность оплаты.
В работе с внештатными исполнителями мы рекомендуем придерживаться логики Договор-Акт-Чек. Таким образом вы подтверждаете произведенные работы и собираете полный пакет документов для ФНС. С платформой Наймикс эти процессы упрощаются: мы формируем документы автоматически за вас.
Как правильно оформлять документы?
При заключении договоров в нем нужно указать сведения об оплате: пропишите сроки, объем, способ расчетов. Полезно указывать что вы работаете с самозанятым и прописывать, что он должен уведомить о смене статусов: подробнее читайте в нашей статье в блоге.
В разделе с контактными данными от самозанятого потребуются ФИО, ИНН, банковские реквизиты.
Платежное поручение
Платежное поручение нужно для проведения через банк, а составить его помогают специальные программы: кабинет банка или 1C для бухгалтерии.
Расскажем коротко, какие шаги нужны для того, чтобы составить платежное поручение при работе с самозанятыми:
Нужно собрать данные исполнителя: ФИО, ИНН, банковские реквизиты.
Проверьте его статус вручную или посмотрите через платформы.
Заполните платежное поручение через используемую программу.
Отправьте платежное поручение в банк, при необходимости приложите копию договора.
Назначение платежей
При уплате самозанятым лицам важно избегать терминов из ТК: не пишите в назначении платежей таких терминов, как зарплата, работа, премия и т. д. При работе без счета прописывайте оказанные услуги подробно.
Почему обязательно нужны чеки
Чек – это официальное подтверждение того, что самозанятый действительно оказывал вам услуги. Его можно прикладывать к бухгалтерским документам для того, чтобы подтверждать принятые и оплаченные работы.
Обычно чека достаточно, это единственный тип документов, который обязателен для режима НПД.
Однако мы рекомендуем подписывать акты и договоры: такой вид сотрудничества более безопасный и помогает разрешать трудовые споры при их возникновении.
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