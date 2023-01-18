Как правильно платить самозанятым

Платежи самозанятым могут привлечь внимание налоговой, а еще послужить поводом для начисления пени и штрафов. Однако, если соблюдать правила корректных взаиморасчетов с внештатными сотрудниками, то можно не переживать о внезапных проверках.

Есть несколько способов производить оплату исполнителям на НПД:

Наличными. Допускается если деньги передаются на месте совершения или отправляются денежным переводом. От 10 000 рублей нужно заключать договор: в нем нужно прописать сроки и детали оказываемых услуг. На банковскую карту. Пожалуй, самый удобный и распространенный способ. На платформе Наймикс может зарегистрироваться любой Исполнитель при наличии банковской карты – выплаты будут происходить мгновенно, а документы формироваться автоматически.

Для платежа через банковские системы юридического лица нужны реквизиты, среди которых:

имя получателя

номер расчетного счета

наименование банка

корреспондентский счёт

код подразделения банка и его адрес

БИК

В некоторых случаях банки могут найти платеж физическому лицу с расчетного счета подозрительным. Но им можно предоставить договор с самозанятым, подтверждающий законность оплаты.

В работе с внештатными исполнителями мы рекомендуем придерживаться логики Договор-Акт-Чек. Таким образом вы подтверждаете произведенные работы и собираете полный пакет документов для ФНС. С платформой Наймикс эти процессы упрощаются: мы формируем документы автоматически за вас.

Как правильно оформлять документы?

При заключении договоров в нем нужно указать сведения об оплате: пропишите сроки, объем, способ расчетов. Полезно указывать что вы работаете с самозанятым и прописывать, что он должен уведомить о смене статусов: подробнее читайте в нашей статье в блоге.

В разделе с контактными данными от самозанятого потребуются ФИО, ИНН, банковские реквизиты.

Платежное поручение

Платежное поручение нужно для проведения через банк, а составить его помогают специальные программы: кабинет банка или 1C для бухгалтерии.

Расскажем коротко, какие шаги нужны для того, чтобы составить платежное поручение при работе с самозанятыми:

Нужно собрать данные исполнителя: ФИО, ИНН, банковские реквизиты. Проверьте его статус вручную или посмотрите через платформы. Заполните платежное поручение через используемую программу. Отправьте платежное поручение в банк, при необходимости приложите копию договора.

Назначение платежей

При уплате самозанятым лицам важно избегать терминов из ТК: не пишите в назначении платежей таких терминов, как зарплата, работа, премия и т. д. При работе без счета прописывайте оказанные услуги подробно.

Почему обязательно нужны чеки

Чек – это официальное подтверждение того, что самозанятый действительно оказывал вам услуги. Его можно прикладывать к бухгалтерским документам для того, чтобы подтверждать принятые и оплаченные работы.

Обычно чека достаточно, это единственный тип документов, который обязателен для режима НПД.

Однако мы рекомендуем подписывать акты и договоры: такой вид сотрудничества более безопасный и помогает разрешать трудовые споры при их возникновении.

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