Как проверить статус самозанятого и зачем это нужно

В чем выгода сотрудничества с самозанятыми

Плательщики налога на профессиональный доход самостоятельно регистрируют свой доход и уплачивают налог в бюджет.

С помощью самозанятых удобно закрывать потребности в дополнительном персонале для выполнения разовых или проектных задач. Но чтобы не возникало претензий со стороны налоговой, важно убедиться, что у исполнителя есть актуальный статус плательщика НПД.

Подробнее о правилах, которых необходимо придерживаться бизнесу, чтобы сотрудничество с самозанятыми оставалось безопасным и выгодным, писали здесь.

Зачем нужно проверять статус самозанятого

Статус плательщика НПД может отсутствовать по разным причинам:

исполнитель никогда не получал статуса самозанятого и умышленно ввел заказчика в заблуждение;

исполнитель без предупреждения снялся с учета;

исполнитель утратил статус, так как нарушил требования закона № 422-ФЗ.

Если право на применение режима утратил исполнитель со статусом ИП, то у заказчика проблем не возникнет. ИП всегда самостоятельно платят налоги с суммы вознаграждения на любом налоговом режиме.

Если же исполнитель – физлицо:

При перечислении вознаграждения придется удержать НДФЛ и перечислить в бюджет. Если оплата уже произведена, а исполнитель больше не выходит на связь, то следует известить налоговую о невозможности удержать НДФЛ.

С суммы вознаграждения нужно заплатить страховые взносы в размере 30% от выплаты.

Сведения о заключенных и расторгнутых договорах ГПХ нужно отразить в новой форме ЕФС-1 и сдать ее в установленные сроки.

Если вовремя не обнаружить потерю статуса исполнителем, то можно просрочить сроки уплаты налога, страховых взносов и сдачи отчетности. За просрочки предусмотрены штрафы и пени.

Поэтому очень важно перед началом сотрудничества и перед каждой выплатой проверять статус самозанятого.

Как проверить статус самозанятого

Проверить статус самозанятого можно двумя способами:

Запросить у исполнителя справку по форме КНД 1122035 из приложения «Мой налог». Воспользоваться специальным сервисом налоговой. Для проверки необходимо указать ИНН исполнителя и дату, на которую нужно уточнить статус.

Сотрудничество с самозанятыми через сервис Наймикс позволит минимизировать все риски: сервис автоматически проверяет статус исполнителя перед каждой выплатой, формирует чеки и направляет заказчику. В случае, если статус изменился, деньги не будут перечисляться.

Электронный документооборот позволяет подписывать документы без личного присутствия и автоматически формировать полный пакет в логике Договор-Акт-Чек.

Как бизнесу можно себя подстраховать

Лучше заранее прописать все спорные моменты в договоре.

Например, если исполнитель снимется с учета или лишится статуса плательщика НПД, то обязан в течение трех дней известить об этом заказчика. В противном случае исполнитель обязан возместить все убытки, понесенные заказчиком.

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