Почему работать с исполнителями по серой схеме опасно? Как самозанятость решает проблему найма временного персонала

ФНС совершает регулярные проверки бизнеса. Работа налоговой совершенствуются, и с каждым годом скрыть факт ухода от уплаты налогов становится сложнее и рискованнее. Благодаря различным внедряемым системам контроля (например, АСК ДФЛ) увеличивается процент выявления нелегальных способов взаимодействия заказчиков и исполнителей.

Контролирующие органы оперативно раскрывают серые схемы работы, подставные компании-однодневки, офшоры и другие попытки сэкономить на налогах.

Один из распространенных способов ухода от уплаты налогов – привлечение мигрантов на неофициальную работу. Иностранцы могут соглашаться на тяжелые условия труда без официального оформления. Таким образом, они рискуют остаться без зарплаты, юридической и медицинской помощи, быть депортированными из страны за нарушение миграционного законодательства.

В случае обнаружения нарушений бизнес ждут серьезные юридические и финансовые последствия (штрафы, налоговые доначисления и т. д), а его руководители будут нести ответственность за совершенные противоправные действия.

В новостях часто встречаются заголовке о проведенных миграционных рейдах и выявленных нарушениях. Например, в феврале 2023 года правоохранители задержали более 150 работающих иностранцев в логистическом центре маркетплейса Ozon на ул. Софийской с целью проверки на соблюдение миграционного законодательства. Выяснилось, что у 25 сотрудников был нарушен режим пребывания, а 16 человек работали без разрешительных документов.

Таким образом некоторые подрядчики OZON вели свою деятельность с нарушениями на свой страх и риск. Но есть и положительный пример – у одного из подрядчиков не выявили нарушений при миграционной проверке. Как же организована работа в организации, к которой не возникло вопросов у ГУ МВД?

Данная организация в 2020 году начала сотрудничать с сервисом «Наймикс» с целью администрирования линейного (внештатного) персонала. Организации требовались исполнители для выполнения краткосрочных задач.

В данном случае оформление работников по ТК нецелесообразно: «синие воротнички» легко меняют место работы, зачастую массовое привлечение внештатных специалистов вызвано возрастающим сезонным спросом на товары или услуги организации-заказчика. Закон позволяет привлекать исполнителей на договорах ГПХ (в т. ч. самозанятых).

Массовый регулярный рекрутинг отнимает много ресурсов организации, и, кажется, что выгоднее прибегать к аутсорсингу. Однако, расходы на аутсорсинг или аутстаффинг могут быть высокими, а результаты неудовлетворительными.

В этой ситуации сервис «Наймикс» стал для подрядчика идеальным решением проблемы. Платформа позволяет администрировать исполнителей (в т. ч. иностранцев) на всех этапах взаимодействия с ними: от поиска и проверки данных до проведения выплат.

Благодаря электронному документообороту формируются все необходимые документы с учетом юридических тонкостей и изменений в законодательстве. Заказчик уверен в безопасном и комфортном сотрудничества с исполнителями, и у проверяющих органов не возникает претензий к организации и ее руководству. При этом оплата за комплексные услуги существенно ниже, чем при работе с агентством.

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